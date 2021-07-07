Росбанк: Индексы акций показали слабину из-за роста рисков пандемии

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Индексы акций показали слабину из-за роста рисков пандемии. В США S&P 500 (-0.2%) отступил от максимумов прошлой недели, а европейский индекс Stoxx 600 потерял 0.6% во вторник после того, как индексы деловых настроений в сфере услуг в Германии и США резко развернулись. В Азии индексы не определились с динамикой (-0.9%/+0.9%) на фоне «закручивания гаек» китайскими властями в отношении технологических акций и их кибербезопасности.

Базовые ставки: Доходность UST’10 скорректировалась вниз до 1.36% годовых (-9бп). Вероятно, движение вызвано быстрым закрытием «коротких» позиций после релиза слабых данных по индикаторам ISM в сфере услуг в США. Сегодня будет опубликована стенограмма июньского заседания ФРС, от нее участники рынка ожидают некоторых деталей о ходе дискуссии по стимулам, но ее не стоит переоценивать в преддверии июльского заседания.

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent откатилась вниз к $74 — неопределенность из-за отложенной встречи ОПЕК+ пошатнула устойчивость котировок. Несмотря на возможную нехватку предложения в августе из-за неизменных квот, нефтетрейдеры обеспокоены устойчивостью соглашения ОПЕК+.

Мировые валюты: Слабая статистика ослабила евро. Пара EUR/USD отступила ближе к уровням 1.1820 сразу после публикации разочаровывающего индикатора настроений ZEW в Германии (показал резкое падение с 79.8 до 63.3 в июле). Это обстоятельство вместе с опасениями распространения штамма «дельта» вернули индекс DXY отметке 92.5 п. В ближайшей перспективе в динамику пар могут вмешаться протокол июньского заседания ФРС (21:00 мск) и инфляции (сегодня в еврозоне, 13 июля — в США).

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Малозначительные первичные аукционы ОФЗ представлены сегодня размещением 2 серий ОФЗ-ПД в объеме 10 млрд руб. каждая. Единственный сценарий, при котором исход аукционов способен вызвать волнение на вторичном рынке — если для размещения даже столь небольшой величины долга Минфин окажется готовым заплатить большую премию по доходности. Это удивило бы нас, учитывая исключительно избирательный подход ведомства к новым заимствованиям после 14 июня, когда вступили в силу ограничения для американских финансовых институтов. Мы ожидаем увидеть доходность по цене отсечения 7.34-7.36% годовых для серии 26239 (июл.31) и 7.35-7.38% годовых для серии 26238 (май.41) (см. регулярный обзор на английском языке).