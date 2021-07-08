Комментарии

«Фридом Финанс»: Покупательскую активность стимулирует восстановление цен в товарном сегменте

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На торгах 7 июля индекс Мосбиржи к 11:30 мск вырос на 0,3%, несмотря на коррекцию нефти накануне. В лидерах роста сегодня бумаги Роснефти, Татнефти, НЛМК и Норникеля. 

Хуже рынка торгуются ПИК и ЛСР. Поводом для снижения стала новость о пересмотре условий льготной ипотеки в Москве. Напомним, что до 80% покупок недвижимости в последние кварталы происходило с привлечением ипотеки. Сокращение максимальной суммы займа на покупку жилья с 12 млн до 3 млн и разгон инфляции дает основания ожидать замедления в этом сегменте кредитования. В этой ситуации маловероятен пересмотр вверх таргетов по акциям девелоперов. 

Бумаги МТС дешевеют на новости о регистрации в Арбитражном суде Москвы иска Райффайзенбанка против оператора связи на 614,9 млн руб. Подробности исковых требований банка не раскрываются, однако, вероятно, он решил возобновить процесс о взыскании с МТС 1,1 млрд убытков из-за якобы завышенной стоимости sms-рассылки. 

Акции Ленты подорожали более чем на 2%  после одобрения ФАС сделки по слиянию с сетью Billa. 

До конца дня прогнозируем продолжение умеренно позитивной динамики на российских фондовых площадках. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3865-3915 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,70-75,05 и 87,35-88,65 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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