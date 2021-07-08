«Фридом Финанс»: В фокусе публикация протоколов заседания FOMC

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 6 июля на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. S&P 500 просел на 0,20%, до 4344 пунктов. Dow Jones упал на 0,60%, а Nasdaq прибавил 0,17% за счет роста акций FANMAG. В целом большинство секторов продемонстрировали отрицательную или скромную положительную динамику. В аутсайдерах оказались энергетические компании (-3,20%) вследствие остывания рынка после достижения нефтяными котировками пиковых уровней накануне.

Affiliated Managers Group (AMG: +7,0%) выкупит мажоритарную долю в Parnassus Investments, фонде с нацеленностью на ESG-инвестирование.



Акции Didi Global (DIDI: -19,6%) просели после того, как китайские регуляторы потребовали удалить приложение для путешествий из онлайн-магазинов.



Вакцина от COVID-19, выпущенная BioNTech (BNTX: -4,7%) и Pfizer (PFE), оказалась менее эффективной против штамма «дельта», хотя в 93% случаев предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализацию.



Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается преимущественно положительная динамика после относительно слабой торговой сессии накануне. В фокусе внимания инвесторов остается ситуация на рынке углеводородов. После отмены запланированной на 5 июля встречи ОПЕК+ (ввиду отсутствия консенсуса по квотам на добычу) нефтяные котировки достигли максимальных уровней с 2018 года. Согласно данным Bloomberg, многие эксперты, несмотря на вчерашнюю коррекцию, ожидают значительного дефицита предложения на рынке, что в ближайшие месяцы может привести к росту цен до $80 за баррель. В то же время отмечается вероятность возобновления буровой активности на территории США в 2022 году, что, напротив, приведет к перенасыщению. В условиях неопределенности со стороны ОПЕК+ добытчики сланцевой нефти на данный момент лишь активно фиксируют текущий уровень цен на поставки в следующем году.



Мы полагаем, что сегодня фокус внимания сместится на релиз протокола заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) по результатам июньской встречи. В прошлом месяце риторика ФРС стала менее мягкой: регулятор допустил возможность обсуждения вопроса о сворачивании программы QE. Однако неоднородная статистика по рынку труда может воспрепятствовать ужесточению ДКП в ближайшее время.



Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 0,40%, китайский CSI 300 вырос на 1,13%, а японский Nikkei 225 просел на 0,96%. EuroStoxx 50 растет на 0,42%.



Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис падает до 1,34%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется вблизи $75 за баррель. Цена на золото составляет около $1805 за тройскую унцию.



Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4320–4370 пунктов.



Сегодня будут опубликованы данные по количеству открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США за май. По ожиданиям, показатель составит 9,388 млн против 9,286 млн месяцем ранее.



Индекс настроений от Freedom Finance падает до 34 из 100 на фоне неожиданного снижения индикатора деловой активности в секторе услуг накануне.



Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Вчерашний отскок индекса широкого рынка от исторического максимума стал первой заметной коррекцией за последние две недели. Однако баланс сил практически не изменился и уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для «быков». Индикатор RSI находится в зоне перекупленности, поэтому риск краткосрочной коррекции постепенно растет. Впрочем, перед началом более значительного нисходящего движения RSI может сформировать «медвежью» дивергенцию, которой пока нет. В настоящее время инициатива у покупателей.