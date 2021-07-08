ПСБ: Индекс МосБиржи уже сегодня продолжит проторговывать 3850-3900 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду мировые рынки не показали единой динамики. Индекс развивающихся MSCI EM (-0,4%) вчера продолжил оставаться под давлением, указывая на спад интереса глобальных инвесторов к данному классу активов в условиях крепкого доллара и снижения инфляционных ожиданий по США. Опубликованные в конце дня протоколы с последнего заседания ФРС (т.н. «минутки» ФРС) оказали определенную поддержку рынкам. В них была отражена уверенность регулятора в улучшении ситуации в экономики, основные показатели которой еще, впрочем, далеки от целевых уровней, при неравномерности восстановления экономической активности. Представители ФРС по-прежнему сходятся во мнении, что скачок инфляции носит временный характер и вызван дисбалансами спроса и предложения, а также дефицитом рабочей силы, который должен ослабнуть к осени, по мере распространения вакцинации. Относительно сроков начала сокращения программ выкупа «минутки» ФРС новых вводных не предоставили – в них содержалось лишь стремление регулятора «быть готовым к сокращению выкупа активов» в ответ на неожиданное развитие ситуации, включая более быстрое движение к целевым показателям. В результате индексы S&P500 (+0,3%) и NASDAQ Composite (+0,1%) смогли завершить торги в символическом «полюсе» и обновить максимумы.

Однако сильной поддержки «минутки» ФРС не предоставили – консервативный настрой на мировых рынках сохраняется. Так, ключевые азиатские рынки преимущественно торгуются в «красной» зоне, отчасти из-за сообщений о планах властей КНР снизить требования к банкам по резервированию, что возрождает опасения по состоянию экономики КНР. Фьючерсы на американские индексы – снижаются, под давлением крепнущего доллара и снижающихся долларовых ставок (доходность 10-летних UST опустилась ниже 1,3%, к уровням середины февраля) находятся и товарные рынки. Мы опасаемся усиления коррекционных настроений на мировых рынках в конце недели, вызванного скудостью новостного фона; пока рассчитываем, что оно будет носить локальный характер.

Индекс МосБиржи в четверг остался «под» отметкой 3900 пунктов: развитие роста сдержали ослабление спроса на активы развивающихся стран и корректирующаяся нефть, способствовавшие фиксации прибыли в отдельных акциях нефтяного (Транснефть: -2,8%; ЛУКОЙЛ: -0,7%) и финансового (TSC Group: -1,2%) секторов, а также технический фактор - дивидендная «отсечка» по МТС (-7,2%). Ключевые сектора показали разнонаправленную динамику, причем в лидеры роста вышли, сдержав откат рынка, перепроданные акции металлургического и горнодобывающего секторов. В нем отметим в первую очередь «фишки» сталелитейного сектора (Северсталь: +4%; НЛМК: +3%; ММК: +2,4%), а также АЛРОСА (+2,9%) и Полюс (+2,2%). Отметим, что акции Газпрома (+1,3%) продолжили пользоваться спросом и обновлять максимумы с лета 2008 года при поддержке высоких цен на газ и приближающейся дивидендной «отсечки».

В отсутствие улучшение внешнего фона индекс МосБиржи, по нашему мнению, сегодня останется в диапазоне 3850-3900 пунктов.

ПАО "Промсвязьбанк"