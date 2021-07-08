ИАЦ «Альпари»: Рубль сдал позиции на фоне обвала цен на нефть

В среду, 7 июля, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль поднялась на 0,40%, до 74,72 руб., евро/рубль — на 0,06%, до 88,08 руб., фунт/рубль — на 0,47%, 103,13 руб. Рубль попал под давление на фоне дорожающего доллара и падения цен на нефть. Утренняя сессия на Мосбирже открылась снижением по иностранным валютам. Такому открытию способствовало восстановление нефтяных котировок и снижение индекса доллара. Доллар немного подешевел на Форексе, поскольку трейдеры воздерживались от крупных сделок в преддверии публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США.

Под давление рубль попал, когда стала резко дешеветь нефть. Цена на Brent упала более чем на 2%, поскольку инвесторы опасались, что провал переговоров ОПЕК+ на этой неделе может увеличить предложение, а не уменьшить. Инвесторы не понимают как противостояние ОПЕК+ отразится на добыче нефти. На американской сессии цена падала до $72,58 за баррель. На этом фоне курс доллара восстановился до 74,92 руб.

После публикации протокола заседания FOMC по монетарной политике от 15–16 июня индекс доллара немного снизился, поддержав рубль и нефтяной рынок. По протоколу сюрпризов не было. FOMC показал, что его не беспокоит инфляционное давление, и тем самым успокоил рынки. Некоторые члены рассматривали вероятность более раннего, чем считалось, достижения условий для того, чтобы иметь возможность провести сокращение покупок активов. Планируется начать сокращение покупок с ипотечных облигаций.

Цена на нефть стабилизировалась на уровне $73,20 за баррель, индекс доллара — на 92,76, пара доллар/рубль — на 74,70 руб.

В четверг, 8 июля, на торгах в Азии нефть корректируется и стоит $73,42 (+0,12%). Покупателям радоваться не приходится, поскольку в Азии дорожает доллар. Чтобы рублю получить поддержку от нефтяного рынка, цене на нефть нужно подняться до $75,60. На фоне ухода от риска рубль потерял 4%. Покупатели перехватили инициативу и теперь держат курс к уровням 75,25 и 76,00 (важный уровень сопротивления). От 76 руб. за доллар можно ожидать укрепления рубля. Следим за нефтяным рынком и новостями от ОПЕК+. Ситуация может измениться и поменять планы долларовых покупателей.

Фондовый рынок

В среду российский рынок акций двигался разнонаправленно. В первой половине дня индексы показали рост, во второй снизились. Индекс МосБиржи по итогам торгов вырос на 0,28%, до 3895,1 пункта, индекс РТС снизился на 0,22%, до 1641,42 пункта. Долларовый индекс РТС пострадал от ослабления рубля и обвала цен на нефть. Уход из рисковых активов ухудшил внешний фон для рубля для фондового рынка.

Индекс SP500 торгуется около исторического максимума и снижаться пока не собирается. Подешевевшие акции быстро откупаются. На утренних торгах фьючерсы на российские индексы показывают небольшое повышение. Ситуация остается неопределённой после выхода протокола FOMC, поэтому следим за динамикой цен на нефть.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»