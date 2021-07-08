Росбанк: Индексы акций оставались вчера направленными вверх — кажется, по инерции

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Индексы акций оставались вчера направленными вверх — кажется, по инерции. S&P 500 вырос на 0.3%, обновив исторический рекорд в 4’358 п (на закрытие торгов). Европейский Stoxx 600 прибавил 0.8% благодаря поддержке со стороны Еврокомиссии, которая повысила прогнозы экономического роста в еврозоне на ближайшие 2 года. Сегодня с утра азиатские индексы торгуются в негативном ключе: Hang Seng -2.9%, Nikkei -0.9% — из-за ужесточения регулирования ИТ-сектора в Китае, а также планов Японии ввести режим чрезвычайного положения на время Олимпийских Игр в Токио.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает отвесное падение — до 1.28% годовых на момент написания комментария (-19 бп с начала месяца). Характер движения очень похож на стремительное закрытие коротких позиций в американском госдолге. При этом публикация вчера вечером стенограммы июньского заседания ФРС оставила неоднозначное послевкусие. С одной стороны, регулятор подчеркнул отсутствие спешки в процессе сворачивания стимулов до полного восстановления экономики США. С другой стороны, некоторые представители не исключают, что этот момент наступит раньше ожиданий.

Сырьевой рынок: Стоимость барреля Brent провалилась ниже $73. Безрезультатная встреча ОПЕК+ и отсутствие информации о ее переносе держат сырьевые рынки в напряжении. На периферии оказались данные API о недельном снижении запасов нефти в США на 8 млн барр. (выше прогноза 3.9 млн барр.). Стоимость золота ушла ниже $1800/тр.унц. на фоне более крепкого доллара США.

Мировые валюты: Евро-доллар балансирует на уровне 1.18. Риски, связанные с пандемией и ужесточением процентной политики в США, подстегивают спрос на долларовые активы, поддерживая индекс DXY у отметки 92.7 п. В ближайшие дни динамику евро может скорректировать умеренно мягкий тон ЕЦБ в рамках пересмотра долгосрочной стратегии регулятора, допустившего превышение годовой инфляцией в еврозоне выше таргета 2%, а также начало обсуждения сроков сворачивания экстренной программы выкупа активов на €1.85 трлн.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Минфин продолжает испытывать трудности с выпуском новых облигаций. На вчерашних первичных аукционах объем размещения составил всего 15.4 млрд руб. при совокупном спросе в 26.7 млрд руб., а на долю неконкурентных заявок от желающих получить бумаги по средневзвешенной цене пришлись символические 207 млн руб. Напоминаем, что мы оцениваем потребность Минфина в локальных заимствованиях в 1.16 трлн руб. на горизонте 2п’21, что соответствует недельному темпу в 45 млрд руб.

Мы предполагаем, что участников долгового рынка смущает как низкая ликвидность новых бенчмарков, так и негативный фон вокруг монетарной политики ЦБ, особенно в условиях, когда инфляция продолжает преподносить сюрпризы со знаком “минус” (см. секцию “Макроэкономика”). Также на настроениях не может не сказываться фронтальное давление на валюты развивающихся стран с начала июля.

Вряд ли на данном этапе многие всерьез боятся, что Минфин испытает трудности с реализацией годового плана по займам, в том числе, учитывая способность ведомства находить спрос от якорных инвесторов. Вспоминается недавний опыт 1п’21, когда на долю 2 крупнейших аукционных дней пришлись 45% от суммарных размещений за период (739 млрд руб. из 1.63 трлн руб.). Момент выхода на плато по инфляции и ключевой ставке по умолчанию выглядит более привлекательной точкой для входа в российский госдолг, особенно учитывая грядущие в 2п’21 погашения серий ОФЗ-ПД объемом 640 млрд руб.

Макроэкономика: Инфляция без признаков замедления. Вчера Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за июнь и оценку недельных темпов инфляции за период с 29 июня по 5 июля. В июне рост потребительских цен составил 0.69% м/м и 6.50% г/г, а недельные показатели подскочили на 0.46% н/н, что приблизило годовую инфляцию к новому пику 6.6% г/г.

Драйверами ускорения по итогам прошлого месяца стали отдельные виды товаров, включая плодоовощную продукцию (+2.35% м/м), стройматериалы (+6.75% м/м), услуги санаторно-курортного отдыха (+9.01% м/м) и, вероятно, легковые автомобили (цены за июнь пока не опубликованы, но тренд в этой категории сохраняет устойчивость). В результате годовой прирост цен на продукты питания составил 8.3% г/г, непродовольственных товаров – 7.0% г/г. Услуги (3.9% г/г) остались единственным сегментом, где годовая инфляция находится в пределах целевого значения инфляции, однако помимо санаторно-курортных услуг (вес в общей потребительской корзине 0.5%) начали сказываться тарифицируемые категории (например, услуги пассажирских перевозок — их вес в общей корзине 2.4% — подорожали в июне на 2.5% м/м).

Ключевой вопрос остается подвешен в воздухе – является ли текущий рост цен устойчивым? Аргументы в поддержку этой версии уже были озвучены Банком России: наличие свободных ресурсов (в том числе недорогого кредита), устойчивые показатели спроса на товары непродовольственной группы и завышенные инфляционные ожидания — все это признаки потребительского бума. Аргументы “против” также слышны в разных источниках, но пока слабо поддерживаются регулятором: ограниченность предложения в различных сегментах из-за антиковидных ограничений (в первую очередь, в сфере отдыха и перевозок), рост издержек из-за сырьевого бума на внешних рынках, саморегуляция спроса после реализации инфляционного шока.

Нам больше импонирует вторая версия, однако мы не исключаем наслоения аргументов. Следовательно, повышение ставки минимум на 50 бп в июле уже выглядит неотвратимым сценарием. При этом попытки спрогнозировать более «агрессивные» решения, на наш взгляд, превращаются в простое угадывание, особенно если смотреть на годовую оценку инфляции или избирательные категории товаров. Ценовая динамика, очевидно, отклонилась от сезонной модели, поэтому стоит ожидать повышенных годовых оценок в июле-сентябре. Однако это не меняет среднесрочной траектории инфляции и ее драйверов.