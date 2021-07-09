«Росбанк Страхование» и Росбанк представили инновационный продукт «Ответственные инвестиции. Зелёная Америка»

«Росбанк Страхование» активно поддерживает развитие рынка ответственных инвестиционных решений в России. Бренд совместно с Росбанком представил инновационный продукт: стратегию инвестиционного страхования жизни «Ответственные инвестиции. Зелёная Америка», которая доступна для всех сегментов частных клиентов банка.

В основу портфеля страхового продукта включены акции компаний, заботящихся об окружающей среде, устранении экологических проблем и улучшении социальной сферы.

Новое инвестиционное решение основано на экспертизе группы Societe Generale – одного из лидеров в Европе по теме КСО. Стратегия «Ответственные инвестиции. Зелёная Америка» разработана с учетом идеи инвестирования в «зеленые компании», которые учитывают влияние их деятельности, продуктов и услуг на окружающую среду и климат. Такие предложения с каждым годом пользуются все большим спросом среди институциональных и частных инвесторов.

«Новое решение для инвесторов от «Росбанк Страхование» и Росбанка включает акции 48 компаний, стратегия которых связана с минимизацией последствий своей деятельности для климата, экологии и повышением уровня социальной ответственности. Речь идет о крупнейших компаниях, рыночная капитализация которых составляет более 1 млрд долларов США. Долгосрочные преимущества инвестиций в данное направление не требуют дополнительных обоснований, инвесторы всего мира уже осознают, что будущее за масштабными инвестициями в прогрессивную, «зеленую» и справедливую экономику», – прокомментировала Ирина Павлова, директор по развитию бизнеса, «Росбанк Страхование».

«Росбанк имеет большой опыт в предоставлении частным клиентам решений, основанных на подходе ответственного инвестирования. Предложение инновационного решения в таком важном для нас сегменте как страхование жизни позволит нам на качественно новом уровне соответствовать растущему спросу со стороны клиентов по данной актуальной теме», – отметил Дмитрий Енуков, директор департамента инвестиционных решений и развития премиального сегмента Росбанка.