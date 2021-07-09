«Фридом Финанс»: Шансы восстановления котировок российских акций преобладают

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На торгах 8 июля индекс Мосбиржи к 11:30 мск потерял 0,8%, отыгрывая снижение цен на нефть и ухудшение динамики котировок на американских биржевых площадках.

Одним из краткосрочных факторов давления на фондовые активы стали заявления канцлера Казначейства Великобритании Риши Сунака о том, что после Brexit британский рынок уже не сможет быть полностью открытым для европейских инвесторов. Мы полагаем, что сформированные в рамках данной ситуации регуляторные риски будут сдерживать рост инвестиций в ближайшей перспективе и уже, как представляется, транслировались в сравнительно активные продажи акций финансового и нефтегазового сектора. В частности, сегодня продолжается снижение котировок таких российских компаний, как ВТБ, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром.

На фоне укрепления цен на драгметаллы в роли защитных активов выступают акции Полюса и Алросы. Позитивное влияние на котировки алмазодобывающей компании оказала новость о новой технологии, которая позволит покупателям получить данные обо всем пути алмаза «от месторождения до витрины» с помощью лазерной нанометки. Технология может оказаться перспективной как с точки зрения контроля качества продукции, так для расширения потребительских свойств бриллиантов (она позволяет помещать внутрь камня записи изображений и музыки).

Несмотря на заметное ухудшение внешнего информационного фона, во второй половине дня преобладают шансы технического восстановления котировок российских активов. Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи: 3825–3875 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,20–76,35 и 87,85–89,95 соответственно. Завтра возможно усиление нисходящего тренда.