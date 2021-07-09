«Фридом Финанс»: Индекс Московской биржи нацелен на штурм 4 000 пунктов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Первое полугодие выдалось удачным для российского рынка. А в первых числах июля индекс Московской биржи опять обновил максимум. С начала года доходность индекса составила 18% без учета дивидендов. Драйвером его роста стала положительная динамика на внешних сырьевых и фондовых площадках. Немаловажный позитивный фактор — продолжение притока частных инвесторов на биржу. Глава группы ВТБ Андрей Костин ожидает, что их количество в ближайшие год-два удвоится. В Банке России полагают, что потенциал расширения базы розничных инвесторов равен численности всего экономически активного населения, то есть 74 млн человек.

Коррекцию акций металлургических компаний вызвала новость о повышении налогов для отрасли. С августа по декабрь металлургам предстоит перечислить в бюджет 100-150 млрд руб. Эти суммы сопоставимы с прибылью крупных представителей отрасли. Однако с учетом роста цен на металлы в целом для сектора дополнительная нагрузка не будет критичной. В особенности это касается производителей цветных и драгоценных металлов: налоговое давление на их прибыль будет меньше, чем на представителей черной металлургии. В отличие от частных инвесторов, институциональные ослабили торговую активность. Объем средств, привлеченных в фонды, ориентированные на Россию, за неделю составил скромные $70 млн. При этом на фоне комментариев ЦБ о возможности повышения ключевой ставки в июле заметно снизился интерес к рублевым ОФЗ. Несмотря на рост цены на нефть до $77 за баррель ввиду затянувшихся переговоров между участниками сделки ОПЕК+, рубль слабеет, поскольку нерезиденты покупают валюту на средства от дивидендов и продажи рублевых ОФЗ, а Минфин увеличивает покупки вследствие роста нефтегазовых доходов.

Рассчитываем на дальнейший рост в бумагах нефтегазового сектора. Возможен отскок в котировках металлургов. В акциях банков до заседания ЦБ вероятна смешанная динамика. Аутсайдерами, вероятнее всего, станут представители продовольственного ретейла и энергетики. Техническая коррекция возможна в бумагах МТС. Лидерами роста способны стать акции Мосбиржи, Аэрофлота, Яндекса, HeadHunter. На Московской бирже может состояться IPO компании EMC. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3850-4000 пунктов. Пара USD/RUB, на наш взгляд, будет торговаться в пределах 71,5-74,5.

Рекомендуем наращивать длинные позиции в акциях Газпрома, спекулятивно покупать бумаги Башнефти, Мосбиржи, Ozon, М.видео, Fix Price, Mail.Ru, Яндекса и Аэрофлота. Фиксировать длинные позиции стоит по бумагам Сбербанка, Алросы, ЛУКОЙЛа и МТС.