«Фридом Финанс»: Публикация протоколов заседания FOMC подстегнула активность «быков»

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 7 июля на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 прибавил 0,34% и в очередной раз обновил исторический максимум, достигнув 4358 пунктов. Dow Jones вырос на 0,30%. Nasdaq поднялся на 0,01%. В лидерах роста оказались сектор базовых материалов (+1,02%) и промышленные компании (+1%). Хуже рынка выглядели энергетики (-1,73%) и телекомы (-0,1%).

Акции интернет-ретейлера электроники Newegg Commerce (NEGG: +148%) взлетели на фоне повышенной активности участников форумов Reddit.

Бумаги биотехнологической компании OncoSec Medical (ONCS: +21%) подорожали после заключения с Merck договора о сотрудничества в области генной терапии меланомы.

IDEAYA Biosciences (IDYA: -20%) объявила о выпуске дополнительного количества обыкновенных акций, что разбавило долю инвесторов.

Сегодня в фокусе внимания игроков – релиз протоколов заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Как следует из опубликованных документов, регулятор полагает, что «существенный прогресс» в восстановлении экономики, необходимый для начала сворачивания программы QE, не был достигнут. В то же время лишь некоторые члены комитета заявили о необходимости выкупа активов в ближайшее время. Также, по сообщению нескольких источников, в 2023 году планируется провести повышение ключевой ставки в два этапа. При этом члены комитета подтвердили свое намерение заблаговременно уведомлять рынок о предстоящем ужесточении ДКП. В целом результаты заседания носили промежуточный характер, и главным для инвестсообщества был тот факт, что риторика ФРС оказалась не такой «ястребиной», как ожидали некоторые участники рынка.

Доходность долгосрочных трежерис сегодня снова снизилась: этот показатель для 30-летних бумаг составляет менее 2% после вчерашнего прорыва, а доходность «десятилеток» в моменте опускалась ниже 1,30%, что значительно меньше 1,75% в начале мая.

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Гонконгский Hang Seng сократился на 2,9%, китайский CSI 300 потерял 1,02%, японский Nikkei 225 снизился на 0,88%. EuroStoxx 50 также корректируется на 1,45%. Фьючерс на S&P 500 консолидируется на 0,87%.

Аппетит к риску сохраняется. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,32%. Цена на фьючерс Brent составила $72,2 за баррель. Золото торгуется вблизи отметки $1809 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4350 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Согласно консенсусу, показатель продемонстрирует новый минимум вторую неделю подряд, снижаясь после кратковременного скачка в июне (прогноз: 350 тыс. против 364 тыс. неделей ранее).

Сегодня результаты за второй квартал опубликует производитель джинсовой одежды Levi Strauss. Ожидания в отношении этого отчета очень высоки, особенно после того, как руководство повысило прогнозы по продажам и увеличило дивиденды в начале апреля. По ожиданиям менеджмента, в первой половине текущего финансового года оборот увеличится более чем на 20%, что соответствует росту, превышающему 100% г/г, в этом квартале. Согласно консенсусу, продажи увеличатся примерно до $1,2 млрд. В то же время компания столкнулась с серьезными проблемами в производственной сфере и сбоем в цепочке поставок. Кроме того, отмечаются сложности с логистикой. Стоит отметить, что аналогичные проблемы пришлось решать Nike и Lululemon, с чем они успешно справились. Их показатели прибыльности росли даже тогда, когда швейные гиганты были вынуждены заменить морские перевозки авиационными. Рентабельность Levi Strauss также демонстрировала улучшение: в прошлом квартале был достигнут новый рекорд по этому показателю на фоне роста цен и увеличения доли продаж в интернете. По ожиданиям большинства инвесторов, EPS компании составит $0,09 по сравнению с убытком в $0,48 на акцию год назад.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 55 из 100 на фоне результатов заседания FOMC и позитивных ожиданий по макростатистике.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для «быков». Индикатор RSI находится в зоне перекупленности, поэтому риск краткосрочной коррекции постепенно растет. Сегодня на премаркете мы отмечаем склонность инвесторов к фиксации позиций, поэтому обращаем внимание на область поддержки в районе 4300–4315 пунктов. Преодоление этой отметки станет негативным краткосрочным сигналом.