ПСБ: Инфляция за июнь заставляет ухудшать прогнозы

Денис Попов, главный аналитик ПАО Промсвязьбанк

В июне годовой уровень инфляции обновил максимум с августа 2016 года (составил 6,5% г/г, против 6% г/г за май). Рост инфляции не прекратится и в июле, с учетом сезонного повышения тарифов ЖКХ. Максимумы инфляции снова будут обновлены.

Фактическая инфляция снова существенно отклонилась вверх от прогнозного тренда. Сезонная дефляция на продукты питания оказалась невыраженной, а ускорение инфляции в секторе услуг населению превзошло ожидания.

В этих условиях мы значимо ухудшаем прогноз по инфляции (с 4,8% г/г до 6% г/г на конец 2021 года). Столь сильное ухудшение инфляционной картины - серьезное основание для ужесточения денежно-кредитной политики. ЦБ продолжит повышать ключевую ставку. По нашим ожиданиям, ключевая ставка превысит 6% в июле и может быть поднята до 7% к концу года.