ПСБ: Инфляция за июнь заставляет ухудшать прогнозы
Денис Попов, главный аналитик ПАО Промсвязьбанк
В июне годовой уровень инфляции обновил максимум с августа 2016 года (составил 6,5% г/г, против 6% г/г за май). Рост инфляции не прекратится и в июле, с учетом сезонного повышения тарифов ЖКХ. Максимумы инфляции снова будут обновлены.
Фактическая инфляция снова существенно отклонилась вверх от прогнозного тренда. Сезонная дефляция на продукты питания оказалась невыраженной, а ускорение инфляции в секторе услуг населению превзошло ожидания.
В этих условиях мы значимо ухудшаем прогноз по инфляции (с 4,8% г/г до 6% г/г на конец 2021 года). Столь сильное ухудшение инфляционной картины - серьезное основание для ужесточения денежно-кредитной политики. ЦБ продолжит повышать ключевую ставку. По нашим ожиданиям, ключевая ставка превысит 6% в июле и может быть поднята до 7% к концу года.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.