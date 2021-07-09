ИАЦ «Альпари»: На рынок пришла распродажа

Рынок акций России в четверг продает, и выглядит это довольно эмоционально. Индекс МосБиржи снижается к 3854 пунктам и способен отойти к 3840 пунктам, если у продавцов настрой останется таким же. Индекс РТС отступил к 1621 пунктам и может торговаться в коридоре 1615-1630 пунктов.

Неясно, надолго ли это снижение. Пока на площадках слишком много эмоций, которые закрывают собой реальность. За рубежом минус, нефть штормит, как давно не штормило, а рынки забрались слишком высоко — оттуда точно есть, куда падать.

Рынок распродает акции по всему спектру ценных бумаг. Акции «РусГидро» фигурируют среди аутсайдеров дня с провалом, но это нормально, так как бумага последний день торгуется с дивидендами. Акции могут провалиться к 0,8090 руб.

В заметном минусе сегодня акции компаний нефтегазового сектора на фоне сильнейшей нефтяной волатильности. Под давлением держатся акции «Татнефти», «Сургутнефтегаза», «Лукойла». В последних продолжается снижение после дивидендной отсечки, и бумага может отойти к 6517 руб.

Доллар США к вечеру стабилизировался, день у него выдался результативный с пробоем 75,35 руб. — максимум 26 апреля. Сейчас бакс консолидируется около 74,87 руб. и может закрепиться в рамках 74,50-75,30 руб. Дорожающий доллар — это надолго вообще? Пока в рынке слишком много эмоций, полагаться на них точно не стоит, но видно, что инвесторы готовы толкать гринбек и дальше. Ситуация, впрочем, может меняться в любой момент — турбулентность способна сбить с ног. Евро стоит 88,76 руб. и может колебаться в диапазоне 88,50-89,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»