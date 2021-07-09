ПСБ: Ждем стабилизации ситуации на мировых рынках сегодня, что удержит индекс МосБиржи в зоне 3850-3900 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера ситуация на мировых рынках ухудшилась. Консервативный настрой инвесторов в условиях скудного нового фона и повышение неуверенности относительно состояния мировой экономики в условиях распространения нового штамма Covid-19 выразились в снижении инфляционных ожиданий по США и, как следствие, фиксации прибыли на рынках сырья. Что, в совокупности с ужесточением регулирования hi-tech в КНР, обеспечило сохранение давления на активы развивающихся стран. В результате индекс развивающихся MSCI EM по итогам четверга потерял 1,8%. Индекс развитых стран MSCI World снизился на 0,9% благодаря более сдержанной динамике основных американских индексов, потерявших, в отличие от европейских, 0,7%-0,9%.

Вчерашний блок экономической статистики особо не оказал влияния на ход торгов. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе составило 373 тыс., что оказалось заметно хуже радужных ожиданий аналитиков (консенсус Refinitiv: 350 тыс.), однако вблизи постковидных минимумов прошлой недели (371 тыс., по пересмотренной оценке). Потребительское кредитование усилилось (+35,2 млрд долл., максимальный месячный рост за все время наблюдений), однако это были лишь майские данные.

В целом, в отсутствие значимых событий, консервативный настрой на мировых рынках сохраняется и сегодня. Так, хотя ключевые азиатские индексы вновь под давлением продавцов, отыгрывая вчерашнее движение на американском рынке акций, фьючерсы на американские индексы – лишь в слабом «минусе». А цены на промышленные металлы и нефть пытаются подрастать. Мы не видим сильных поводов для распродаж и надеемся на ослабление коррекционных настроений и стабилизацию ситуации на мировых рынках к концу дня.

Индекс МосБиржи (-0,9%) по итогам вчерашних торгов заметно снижался под воздействием дальнейшего ухудшения внешнего фона и ряда «отсечек» (Русгидро: -4,8%; Татнефть: -2,7%; Детский Мир: -5,0%), но удержался выше 3850 пунктов. Негативная динамика котировок в ключевых секторах преобладала, а уверенный рост среди ликвидных бумаг смогли показать лишь акции АЛРОСА (+2,6%), восстанавливающиеся второй день подряд в ожидании сегодняшней публикации операционных данных, обещающих быть сильными, и Акрона (+1,1%), вернувшиеся выше 6000 руб.

Учитывая попытки стабилизации мировых фондовых и товарных рынков, торги акциями в России, по нашему мнению, могут начать незначительными отклонениями основных индексов от уровней закрытия предыдущего дня и, в отсутствие ухудшения ситуации на рынке нефти к концу дня попытаться отыграть часть потерь. По нашему мнению, диапазон 3850-3900 пунктов по индексу МосБиржи сохранит свою актуальность и в пятницу.

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