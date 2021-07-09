ИАЦ «Альпари»: Рубль частично отыграл потери на росте нефтяных цен

В четверг, 8 июля, по итогам дня рубль подешевел к доллару и евро, укрепился к британскому фунту на фоне его слабости на валютном рынке. Пара доллар/рубль повысилась на 0,03%, до 74,73 руб., евро/рубль — на 0,53%, до 88,55 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,05%, до 103,08 руб.

Утренняя торговая сессия на Мосбирже открылась снижением по рублю на фоне падения нефтяных котировок. В начале европейской сессии цена на Brent опускалась до $72,09. Курс доллара повышался до 75,35 руб.

Российская валюта отыграла часть дневных потерь к доллару и евро благодаря улучшению ситуации на нефтяном рынке, а также коррекции по индексу доллара. Индекс доллара скорректировался до 92,24 из-за ралли евро. Европейский центральный банк установил новый целевой показатель инфляции.

Нефть поднялась в цене до $74,50 за баррель после выхода данных Минэнерго США, показавших более заметное, чем ожидалось снижение запасов. Запасы нефти в Штатах сократились на 6,87 млн баррелей (прогноз был -4,03 млн баррелей).

В пятницу, 8 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $74,10. Торги по рублю открылись небольшим ростом. Внешний фон для него остается негативным, поскольку аппетит к риску остается на низком уровне из-за новых вспышек заболеваний коронавирусом. В рамках коррекции можно рассмотреть цель $74,34 за баррель. Ниже под вопросом, так как покупатели остаются в долларе перед выходными и закрываться не собираются. Если по нефти продажи возобновятся с новой силой, курс доллара подскочит до 75,50 руб. Динамика нефти и аппетит к риску — ключевые факторы для рубля на пятницу.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись в минусе, но смогли отыграть большую часть потерь к закрытию вечерней сессии. Индекс МосБиржи упал на 0,87%, до 3861,08 пункта, индекс РТС – на 0,84%, до 1627,64 пункта. Падение началось с открытия рынка на фоне ослабления рубля и падения цен на нефть. Как только волна продаж прошла в начале дневной сессии, рынок стабилизировался. С восстановлением цен на нефть до $74,50, подросли и индексы.

На торгах в Азии фьючерсы на российские индексы показывают смешанную динамику. Фьючерс на индекс SP500 тоже торгуется в минусе. Склонность к риску остается на низком уровне из-за всплесков заболеваний новым штаммом коронавируса. При продолжении роста цен на нефть у индексов сегодня будет возможность отыграть полностью вчерашние потери. Если восстановление цен на нефть прекратится, то индексы просяду к вчерашним минимумам.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»