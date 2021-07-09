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ПСБ: Риски новой волны Covid-19 оказывают давление на рубль.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг рубль остался на уровне 74,7 за доллар и ослаб к евро до 88,6 (-0,5%). В первой половине дня котировки снижались до 75,2 за доллар, однако ближе к вечеру рубль восстановил позиции. Давление на рубль продолжает оказывать снижение склонности к риску на глобальном рынке из-за новой волны Covid-19. Инвесторы опасаются, что рост заболеваемости и ограничительные меры окажут негативное влияние на экономику ЕМ. Индекс валют 24 развивающихся стран вчера снизился на 0,3%. Цены на нефть вчера умеренно подросли (+0,9%), что оказало поддержку рублю.​

На фоне преобладания негативных настроений на глобальных рынках  рубль остается под давлением продавцов. Сегодня ждем, что рубль будет проторговывать верхнюю границу диапазона 73,5 – 75,5 за доллар.

Вчера рынок рублевых облигаций негативно отреагировал на статистику по инфляции. Рост потребительских цен в июне на 6,5% и ускорение на первой неделе июля до 6,6% усилили ожидания повышения ключевой ставки на заседании 23 июля с шагом 75 – 100 б.п. Также растет вероятность, что повышение ставки в июле будет не последним, и до конца этого года ЦБР может поднять ставку до 7%.

Из позитивных новостей отметим хорошие прогнозы по исполнению федерального бюджета в 2021 – 2023 годах. Вчера А.Силуанов сообщил, что вместо планируемого дефицита за три года в 5,5 трлн руб. ожидается профицит.

Сегодня на негативном внешнем фоне и ожиданиях роста ключевой ставки цены рублевых облигаций могут продолжить умеренное снижение. Резкое ужесточение ДКП в июле может привести к смещению доходности коротких и среднесрочных​ ОФЗ вверх на 25 б.п. от текущего уровня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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