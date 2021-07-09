Комментарии

ПСБ: В отсутствие значимых событий, консервативный настрой на мировых рынках сохраняется и сегодня На фоне преобладания негативных настроений на глобальных рынках сегодня рубль останется под давлением продавцов. Ждем проторговки верхней границы диапазона 73,5 – 75,5 за доллар По нашему мнению, диапазон 3850-3900 пунктов по индексу МосБиржи сохранит сегодня актуальность Сегодня на негативном внешнем фоне и ожиданиях роста ключевой ставки цены рублевых облигаций могут продолжить умеренное снижение Магнит (ДЕРЖАТЬ) планирует продолжить стабильные дивидендные выплаты, несмотря на ускорение экспансии (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: У компании нет жесткой дивполитики, при этом доходность – лучшая в секторе (8-9%), в 2020 г. выплаты акционерам были рекордными. Мы полагаем, что в 2021 г. Магнит сохранит приверженность щедрых выплат акционерам и ожидаем роста совокупного дивиденда до 430-460 руб. на акцию ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



