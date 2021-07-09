Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июля: 4 376,4199 руб/1 г золота и 63,1100/1 г серебра ЦБ РФ с 9 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 376,4199 руб.

1 грамм серебра - 63,1100 руб.

1 грамм платины - 2 603,7300 руб.

1 грамм палладия - 6 844,1699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,4698 р. (1,87%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2900 р. (0,46%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2800 р. (0,05%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 98,7501 р. (1,46%) . dims

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