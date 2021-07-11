Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июля: 4 317,6699 руб/1 г золота и 62,2700/1 г серебра ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 317,6699 руб.

1 грамм серебра - 62,2700 руб.

1 грамм платины - 2 588,1101 руб.

1 грамм палладия - 6 739,6299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,7499 р. (1,34%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8400 р. (1,33%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,6200 р. (0,60%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 104,5399 р. (1,53%) . dims

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