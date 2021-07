Комментарии Росбанк: «Иммунитет» рынков ослабил сопротивление пандемии Настроения мировых рынков Фондовый рынок: «Иммунитет» рынков ослабил сопротивление пандемии. Сомнения в способности мировой экономики противостоять пандемии усилились в четверг (S&P 500 -0.9%, Stoxx 600 -1.7%), по инерции отражая последние данные по индексам деловой активности и заявку Pfizer на регистрацию третьего «шота» от индийского штамма. На азиатских торгах локальные индексы и фьючерсы западных бумаг вернулись преимущественно в положительную зону. Базовые ставки: Доходность UST’10 оказалась у отметки 1.34% годовых после касания отметки 1.25% годовых (подробнее в секции «Долговой рынок»). Сырьевой рынок: Баррель Brent восстановил часть потерь (в моменте выше $74) после недельного отчета Минэнерго США о сокращении запасов сырой нефти (-6.9 млн барр.). От ОПЕК+ пока никаких новостей. Тройская унция золота вернулась к $1800 после вчерашних попыток роста до $1818на фоне снижения рисковых настроений. Мировые валюты: Курс EUR/USD вернулся в интервал 1.1830-1.1870. Валютный рынок продолжил торговаться «от ставок» и открытых позиций, используя в качестве формальных поводов статистические данные (значимость и сигнальную ценность которых все труднее трактовать). В поддержку евро, или точнее против доллара, вчера сработала статистика еженедельных обращений за пособием по безработице в США (373 тыс. против прогноза 350 тыс.), но длительность ее влияния на настроения остается под вопросом. Настроения локальных рынков Долговой рынок: Внимание на недавнее ралли в US Treasuries. Российский долговой рынок остается во власти разочаровывающей статистики по инфляции и разбросом между жесткой и очень жесткой реакцией ЦБ. Между тем, текущее восходящее движение доходностей ОФЗ идет в противофазу с доходностями US Treasuries: -14 бп в 10 годах (1.25% на локальном минимуме вчера) и -5 бп в 2 годах (0.19%) с начала июля. При этом американские ставки не смущает ни сильная (в своем большинстве) экономическая статистика, ни сигналы ФРС о готовности переходить к ужесточению монетарной политики в ближайшие кварталы. Стратеги по ставкам SG CIB находят несколько объяснений для ралли в американских ставках (см. обзор, доступный для клиентов SG Cross Asset Research). Это и отсутствие уверенности в безоблачном положении дел на рынке труда США, и хеджирование длинных позиций в акциях, и риски, связанные с новыми штаммами коронавируса, и тактическое закрытие коротких позиций в бондах на фоне летнего снижения активности. При этом наши коллеги остаются верны прогнозу по доходности 10-летних облигаций в 2.0% на конец 2021 года, ожидая, что в какой-то момент фундаментальная сила экономики и ожидания меньших объемов покупки активов со сторону ФРС выйдут на первый план. Сценарий со столь резким ростом доходностей US Treasuries во второй половине года стал бы негативным для рынка ОФЗ. Особенно если предположить, что в 3-м квартале года ключевая ставка ЦБ и российская инфляция (в терминах г/г) достигнут локальных максимумов, давая повод локальным участникам рынка рассчитывать на долгожданную передышку. info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница РОСБАНК на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги