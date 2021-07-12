«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие 3835–3875 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На торгах 9 июля индекс Мосбиржи к 11:30 мск прибавил 0,1%, отыгрывая восстановление цен на нефть и динамику котировок на американских биржевых площадках.

Активность «быков», как представляется, была простимулирована новостью о существенном, до 3,9% против 2,8% согласно апрельским оценкам, повышении прогноза ВВП РФ специалистами Минэкономразвития (МЭР). Учитывая значимое ухудшение монетарных условий, стабилизацию цен на сырьевых рынках и повышение налогов в ряде ключевых отраслей, даже предыдущий прогноз мы оцениваем как базово-оптимистичный. Причиной такого пересмотра, по всей вероятности, стала подготовка бюджета РФ, о чем сообщалось и в комментариях МЭР, сопровождающих публикацию оценки. Как пояснил представитель министерства, подготовка нового трехлетнего бюджета на базе апрельских сценарных условий привела бы к ужесточению бюджетной политики (то есть к значительному сокращению расходов), в то время как Минфин нацелен на ее нормализацию в соответствии с бюджетными правилами начиная с 2022 года.

Кроме того, как мы предполагаем, позитивное влияние на рынок оказала публикация протоколов июньского заседания ФРС, поскольку они отражают тот факт, что регулятор оптимистично оценивает ситуацию в экономике, несмотря на рост инфляционных рисков.

Хуже рынка сегодня выглядели бумаги Ростелекома ввиду дивидендной отсечки накануне. В понедельник последний день, когда с дивидендами будут торговаться привилегированные акции Башнефти. Однако стоит отметить, что ожидаемое улучшение финансовых показателей компании, а также рост цен на нефть привели к тому, что сегодня бумаги Башнефти выступают в роли защитных активов. Еще одним лидером роста стала Северсталь. Компания намерена существенно снизить цены на горячекатаный плоский прокат в августе 2021 года в сравнении с аналогичными ценами июля, как этого требует Федеральная антимонопольная служба. Ведомство отмечает, что на данный момент Северсталь — единственная из трех металлургов, по которым комиссия ФАС рассматривает дело о злоупотреблении доминирующим положением, — предоставила сведения о ценовой политике на рынке, в то время как НЛМК и ММК пока не сделали этого. Косвенно данная информация, вероятно, поддержала и бумаги ММК, которые сегодня также торгуются лучше рынка.

На фоне повышения рисков, связанных с регулированием финансовых взаимоотношений ЕС и Британии после Brexit, сегодня вновь преобладают шансы снижения рынка. Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи: 3835–3875 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,80-75,65 и 87,55-89,25 соответственно.