«Фридом Финанс»: Рынки восстанавливаются после вчерашней распродажи

Аналитики «Фридом Финанс»:

8 июля американские фондовые площадки закрылись в красной зоне. S&P 500 упал на 0,86%, до 4320,82 пункта. Dow Jones и Nasdaq также снизились — на 0,75% и 0,72% соответственно. Все отрасли завершили торги в минусе. Лучше других выглядели сектора недвижимости (-0,08%) благодаря фондам REIT и циклических потребительских товаров (-0,09%). Хуже рынка торговались бумаги финансового сектора (-1,96%) из-за слабости банков, промышленных компаний (-1,43%), а также сектора сырья и материалов (-1,36%). Акции онлайн-ретейлера Overstock.com (OSTK: +4,6%) выросли на фоне высокой оценки компании аналитиками Needham и ожидания продолжения роста в ближайшие два года. FDA сузило группу пациентов, которые могут использовать препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера компании Biogen (BIIB: +3,9%), что, впрочем, не должно оказать значительного влияния на доходы организации. Акции Kansas City Southern (KSU: -7,9%) продемонстрировали негативную динамику после сообщения о том, что администрация Байдена намерена стимулировать действия регулирующих органов, направленных на воспрепятствование консолидации компаний и антиконкурентному ценообразованию в отраслях железнодорожного и морского судоходства.

В фокусе внимания инвесторов — падение доходности трежерис США на предыдущей сессии почти до пятимесячного минимума (1,25%) и возможный переток капитала от бумаг «стоимости» в компании «роста». Настроения игроков определяют такие темы, как: достижение пика роста, озабоченность по поводу нехватки рабочей силы и сбоя в цепочках поставок, рассуждения о начале сворачивания программы QE, а также усиление опасений по поводу новых вспышек заболеваемости в связи с распространением штамма «дельта». Однако, по мнению JPMorgan Asset Management, BlackRock Inc и Morgan Stanley Wealth Management, ралли облигаций носит скорее технический, нежели фундаментальный характер и не отражает реальных экономических перспектив. Действительно, ликвидность и темпы роста ВВП, оказывающие поддержку активам с высоким уровнем риска, сейчас ближе к своим пиковым значениям, чем несколько месяцев назад, однако это не означает, что запас дальнейшего роста таких активов полностью исчерпан.

Количество первичных обращений за пособием по безработице неожиданно немного выросло за последнюю неделю (373 тыс. против ожидаемых 350 тыс.). В ближайшие недели данные по количеству обращений могут быть нестабильными на фоне постепенного отказа в разных штатах от расширенных выплат.

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,62%, китайский CSI 300 снизился на 0,37%, японский Nikkei 225 опустился на 0,63%. EuroStoxx 50 растет на 0,93%. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,06%. Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,33%. Цена на фьючерс Brent растет до $74,2 за баррель. Золото торгуется вблизи отметки $1802 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4320–4360 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 61,5 из 100, отражая ожидания участников рынка по поводу восстановления глобальной экономики в текущем году.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка скорректировался от исторического максимума, благодаря чему индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, но остается на стороне «быков». Обращаем внимание на то, что в области поддержки 4300 пунктов накануне покупатели вновь перехватили инициативу. Уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для восходящего движения.