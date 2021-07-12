«Открытие»: Инвесторы испытывают тревоги, но готовы поддерживать свой оптимизм

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Итоги прошлой недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 3865,42 п. до 3855,31 п., а РТС с 1659,72 п. до 1635,04 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1866 до $1,1879. Пара USD-RUB выросла с 73,24 до 74,36, а EUR-RUB с 86,94 до 88,33. Нефть Brent подешевела за неделю с $75,84» до $75,55 за баррель. Золото на Comex выросло с $1783,30 до $1810,60 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1042,58 тонн до 1040,19 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 повысился с 4352,34 п. до 4369,55 п.

Инвесторы постоянно испытывают тревоги, но готовы поддерживать свой оптимизм при любых обстоятельствах. Впереди очередной марафон квартальных отчётов. Результаты будут сравниваться с II кварталом прошлого года, который, естественно, был худшим во время пандемии. Поэтому цифры будут выдающимися. Впрочем, главным вопросом для рынков остаётся инфляция, которая способна заставить ФРС действовать ранее запланированного. В России июньская инфляция разогналась уже до 6,5% и это не оставляет иных вариантов для ЦБ РФ, кроме повышения ставки на заседании 23 июля, кроме повышения ставки на 50 базисных пунктов, или более того. Если же говорить об отчётностях, то во вторник результатами поделятся JPMorgan Chase и Goldman Sachs, в среду отчитываются Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, а в четверг Morgan Stanley. От американских банков ждут не только сильных показателей прибыли, но и объявлений о программах обратного выкупа и дивидендах, поскольку ФРС в своих стресс-тестах не нашла оснований для ограничений вознаграждения акционеров.

Япония начнёт неделю с отчёта по машиностроительным заказам за май. Ожидается рост на 2,6%. Китай поделится данными по кредитованию. В США день без статистики, но будут размещения казначейских обязательств, включая индикативные 10-летние бумаги. Кстати, на прошедшей неделе их доходность упала до 1,36%. В России выйдут данные по торговому балансу за май. Группа «Черкизово» сообщит свои операционные результаты за июнь. Совет директоров ГМК «Норникель» рассмотрит вопрос уменьшения уставного капитала.

Австралия во вторник сообщит статистику продаж нового жилья. Китай поделится данными по экспорту и импорту. Ожидается, что в июне импорт вырос в годовом выражении на 30,0% по сравнению с 51,1% в мае, а экспорт на 23,1% по сравнению с 27,9% в мае. Естественно, что столь выдающиеся цифры основываются на низкой базе прошлого года. Банк Англии опубликует протокол последнего заседания. Международное Энергетическое Агентство опубликует очередной ежемесячный отчёт по глобальному рынку энергоносителей. В Европе состоится совещание министров финансов Евросоюза. В США важный день статистики по инфляции. Ожидается рост потребительских цен на 4,9% в годовом выражении в июне по сравнению с 5,0% в мае. Базовый индекс потребительских цен, напротив, может ускориться до 4,0% с 3,8% в мае. Далее отчёт об исполнении федерального бюджета США в июне. Закроет день статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России НЛМК поделится операционными результатами за II квартал. Последний день торговли с дивидендами в бумагах «ФСК ЕЭС» (0,0161 рублей на акцию), ВТБ (0,0014 рублей на акцию), АФК «Система» (0,31 рублей на акцию), «Газпром» (12,55 рублей на акцию).

Сингапур в среду может сообщить о сокращении ВВП в II квартале на 0,2% в годовом выражении. Резервный Банк Новой Зеландии сообщит решение по ставке, но рынок ожидает её сохранение на уровне 0,25%. Инфляция в Великобритании могла ускориться до 2,2% в июне с 2,1% в мае. Промышленное производство еврозоны могло сократиться за май на 0,1%. Далее в США отчёт по ценам производителей. Ожидается ускорение роста цен до 6,7% в июне с 6,6% в мае. Базовый PPI мог ускориться до 5,1% с 4,8% в мае. Далее решение Банка Канады по ставке, но изменений не ожидается, а значит ставка останется на уровне 0,25%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, в которой рассказывается о состоянии региональных экономик США. В России выйдет операционная отчётность за II квартал от ММК. Бумаги «Россети» торгуются последний день с дивидендами 0,0245 рублей на обыкновенную и 0,0588 рублей на привилегированную акцию.

Австралия в четверг может сообщить о снижении безработицы до 5,0% в июне с 5,1% в мае. В Китае выйдет статистика цен на жильё. Однако более интересным будет оценка ВВП за II квартал. Ожидается рост на 1,3% по сравнению с I кварталом и 8,1% в годовом выражении. Также выйдет статистика по промышленному производству, рост которого мог замедлиться до 7,9% в июне по сравнению с 8,8% в мае. Розничные продажи в КНР могли замедлить свой рост до 11,0% с 12,4% в мае. Далее Великобритания может сообщить о сохранении безработицы на уровне 4,7% в мае, как и в апреле. Днём выйдет ежемесячный отчёт ОПЕК. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается сокращение заявок до 360 тыс. Далее индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается рост показателя до 18,50 п. в июле с июньских 17,40 п. Одновременно выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться до 28,3 п. с 30,7 п. в июне. Промышленное производство США могло вырасти за июнь на 0,7% после роста на 0,8% за май. В России «Детский Мир» сообщит операционные результаты за II квартал. Бумаги «Транс Нефти» торгуются последний день с дивидендами 9224,28 рублей на привилегированную акцию.

Новая Зеландия в пятницу публикует оценку инфляции. Ожидается, что за II квартал потребительские цены выросли на 0,7%, а в годовом выражении темпы инфляции замедлились до 1,4% с 1,5%. Банк Японии сообщит свои свежие экономические прогнозы, а также, как ожидается, оставит параметры денежной политики без изменений. В еврозоне уточнят инфляцию за июнь, но изменение первоначальной оценки 1,9% не ожидается. Розничные продажи в США могли сократиться за июнь на 0,4% после падения на 1,3% в мае. Впрочем, это хорошая новость для переживающих об инфляции. Сокращение федеральных выплат приводит к тому, что потребители снижают свою активность. Далее индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России опубликуют данные по ценам производителей за июнь. «Алроса» сообщит операционные результаты за II квартал. Также операционные результаты опубликуют X5 Retail Group и «Северсталь». «Северсталь» также отчитается по финансовым результатам за II квартал. Бумаги «Сургутнефтегаз» торгуются последний день с дивидендами 6,72 рублей на привилегированную и 0,7 рублей на обыкновенную акцию.