«Фридом Финанс»: Инвесторы пошли за линкерами

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. В лидеры роста вышли акции ММК (+4,04%). Аутсайдерами на фоне закрытия дивидендного реестра стали акции Ростелекома (-4,15%). Рубль укрепился благодаря отскоку в ценах на нефть.

Инфляционные ОФЗ вновь могут стать популярными. Крупный инвестбанк прогнозирует, что в июле ЦБ поднимет ставку сразу на 100 базисных пунктов. Мы полагаем, что такое решение вызвало бы кратковременный шок на рынке. В то же время очевидно, что повышение ставки неизбежно и оно, скорее всего, действительно будет в диапазоне 0,5-1,0 п.п. Даже в случае наиболее мягкого решения инвесторам лучше застраховаться от повышения ставки и последствий этого шага для фондового и валютного рынков. Классические ОФЗ-ПД для этого подходят плохо. На горизонте свыше восьми лет кривая доходности превратилась почти в прямую.

При этом ее длинный конец примерно на 1 п.п. выше текущего уровня инфляции, и, на наш взгляд, не отражает рисков. Наилучшей защитой в этих условиях могут стать валютные облигации и ОФЗ с переменной доходностью. На рынке сейчас два вида бумаг: ОФЗ-ПК, купон который привязан к ставке RUONIA, и ОФЗ-ИН, привязанные к инфляции. Межбанковская ставка сейчас примерно на 1,1 п.п. ниже инфляции, и, хотя она повысится вслед за ключевой, все же это недостаточно защищает инвестиции от инфляции, поскольку денежно-кредитная политика остается мягкой. Кроме того, привязка идет со значительным лагом. Мы полагаем, что до конца года линкеры ОФЗ-ИН будут лучшей защитой от инфляции. На длительном горизонте они дают доходность более 2,5 п.п. сверх инфляции. Это сейчас больше, чем обеспечат классические «длинные» ОФЗ. На прошлой неделе наблюдалось увеличение объема в торгуемых выпусках, что может свидетельствовать об усилении интереса к ним.

Вероятна смешанная динамика. В США на неделе будут отыгрываться ожидания финансовых отчетов крупнейших банков. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир для индекса Московской биржи: 3800-3850 пунктов.