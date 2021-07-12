ПСБ: Рубль укрепился на дорожающей нефти

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рубль восстанавливал позиции, отыгрывая рост цен на нефть до 75,6 долл. за баррель Brent и ослабление доллара к мировым валютам. Завершил неделю рубль на отметке 74,4 за доллар (+0,5% в пятницу и -1,5% за неделю). Евро и британский фунт в пятницу укрепились к доллару на 0,3% и 0,8% соответственно. Индекс валют развивающихся стран не изменился.

На этой неделе ожидаем сохранения повышенной волатильности на валютном рынке из-за рисков Covid-19 и неопределенности относительно сделки ОПЕК+. В то же время восстановлению оптимизма в отношении валют ЕМ на этой неделе может способствовать хорошая корпоративная отчетность компаний из S&P 500 и сохраняющаяся мягкая монетарная политика мировых ЦБ. Сегодня ожидаем, что рубль останется в диапазоне 73,5 – 75,5 за доллар.

По итогам торгов в пятницу кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 – 3 б.п. Инвесторы позитивно отреагировали на изменение прогнозных параметров федерального бюджета на 2021 – 2023 годы. Напомним, А.Силуанов сообщил, что вместо планируемого дефицита за три года в размере 5,5 трлн руб. ожидается профицит. Укрепление рубля и рост цен на нефть также поддержали оптимизм в отношении российских облигаций.

Внешний фон для российского долгового рынка складывается неоднозначно. Основным риском остается замедление деловой активности в мире из-за Covid-19. В пятницу локальные гособлигации ЕМ торговались разнонаправленно. Лучше рынка показали динамику бонды ЮАР, Мексики, Колумбии (доходность 10-леток снизилась на 3 – 10 б.п.). Хуже бенчмарков торговались Индия, Индонезия, Малайзия (доходность выросла на 5 – 6 б.п.). UST-10 за прошлую неделю снизились до 1,36% годовых (-6 б.п.), что умеренно позитивно для облигаций ЕМ.

Сегодня ожидаем нейтральной динамики на рынке ОФЗ и сохранения 10-летних ОФЗ в середине диапазона 7,10 – 7,30% годовых.

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