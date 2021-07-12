Росбанк: Неделя завершилась зеркальным отражением сессии четверга

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Неделя завершилась зеркальным отражением сессии четверга. Финальным аккордом в конце прошлой недели стал повсеместный рост цен акций (S&P 500 +1.1%, Stoxx 600 +1.3%). Мгновенная «забывчивость» рынков о проблемах пандемии, а также возобновление рефляционных позиций в надежде на новые экономические рекорды лишь в очередной раз показывает подверженность рынков настроениям. И единственным критерием прочности риск-аппетитов остаются статданные — на этой неделе в фокусе релиз по инфляции в США (вторник) и статистика по ВВП Китая (четверг).

Базовые ставки: Доходность UST’10 стабилизировалась у 1.35% годовых, вероятно, завершив пересмотр позиций. Реальная доходность 10-летних облигаций по итогам прошлой недели стабилизировалась на уровне -0.94% (-8 бп с начала июля), а вмененная оценка инфляции застыла у 2.29% (-7 бп).

Сырьевой рынок: Нефть Brent вновь дороже $75/барр., золото консолидируется у $1800/тр. унц. Вопрос о координации действий по изменению квот ОПЕК+ остается нерешенным, что обещает краткосрочный дефицит предложения и среднесрочные риски потери контроля над добычей. При этом сырьевые рынки получили поддержку от коррекции доллара США.

Мировые валюты: Курс EUR/USD стабилен у 1.1870. Валютные рынки заняли выжидательную позицию до поступления новых статданных, а также уточнения коммуникации со стороны ЕЦБ. Помимо официального пересмотра принципа монетарного регулирования (усреднение инфляционной цели на уровне 2.0%) К.Лагард также обещала обновить на июльском заседании (22 июля) сигнальную коммуникацию регулятора. Возможно, этот шаг подтвердит неготовность «идти на опережение» ФРС, что может создать препятствия для укрепления евро.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Профицит текущего счета в 2к’21 оказался на высоте. По данным Банка России, в прошлом квартале профицит текущего счета достиг $19.9 млрд, что стало сильным результатом для 2 квартала. Общий итог показателя за 1п’21 вырос до $43.1 млрд (+71.7% г/г). Источником расширения профицита с апреля по июнь стали одновременно показатели торговли товарами и услугами. На стороне товарной торговли экспорт получил двойную поддержку от цен на нефть (+$7.1 млрд кв/кв) и других сырьевых товаров (+$10 млрд кв/кв в ненефтяных категориях). Импорт сохранил признаки уверенного роста внутреннего спроса (+$11.5 млрд кв/кв), приблизившись к рекордной траектории 2014 года. Балансу текущего счета также помог весьма скромный дефицит по счету торговли услугами — всего -$1.3 млрд при допандемийной «норме» в $8-9 млрд за квартал. При постоянстве ценовых уровней сырьевых товаров профицит текущего счета может сохранить «инфлированные» уровни, но с открытием границ негативный эффект от импорта туристических услуг может усилиться. В итоге, профицит текущего счета может снизиться до $12-15 млрд/квартал во 2п’21.

Со стороны счета движения капитала 2к’21 резюмировал хорошие показатели. Банки и компании преимущественно снижали внешний долг (-$2.5 и -$4.4 млрд, соответственно), а также сократили аппетиты к иностранным активам. Банки сократили активы на $6.9 млрд, вероятно, в части ликвидных остатков валюты, а компании ограничили отток капитала величиной $8.9 млрд (против $16.1 млрд в 1к’21), из которых львиную долю составили прямые инвестиции ($4.9 млрд против $8.5 млрд в 1к’21). В целом, текущий баланс текущего счета и счета движения капитала указывают на обоснованность фундаментально справедливых уровней по курсу рубля в интервале 72-73 против USD во 2п’21.