Комментарии «Фридом Финанс»: В ожидании сезона отчетности Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»: 9 июля американские фондовые площадки завершили торги в плюсе. Индекс S&P 500 повысился на 1,13%, до 4369 пунктов, Nasdaq увеличился на 0,98%, а Dow Jones прибавил 1,30%. Все сектора S&P 500 закрылись в зеленой зоне. Лучше рынка торговались финансовые (+2,87%) и энергетические компании (+2,01%). Наименьший прирост показали сектора здравоохранения (+0,36%) и коммунальных услуг (+0,16%). Котировки Prothena Corporation (PRTA: +7,2%) продолжили повышаться на фоне благоприятных перспектив, связанных с лечением болезни Альцгеймера. Акции компании сектора недвижимости iStar Inc. (STAR: +8,2%) выросли после повышения агентством Fitch ее кредитного рейтинга до BB. Акции крупной биотехнологической компании Biogen Inc. (BIIB: -3%) падают на фоне проведения расследования в отношении препарата от болезни Альцгеймера. За прошедшие выходные значимых событий не происходило, общая конъюнктура рынка нейтральна. На этой неделе американские компании начинаются публиковать финансовые результаты за второй квартал 2021 года. Согласно ожиданиям рынка, доходы эмитентов из индекса S&P 500 вырастут более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом на фоне эффекта низкой базы и ввиду постепенного восстановления глобальной экономики. В фокусе внимания инвесторов также будут показатели рентабельности компаний, поскольку это важный индикатор в условиях повышения цен на производственные ресурсы. 66 эмитентов из индекса S&P 500 опубликовали положительные прогнозы по прибыли на акцию, что стало рекордом начиная с 2006 года. Хотя рынок предполагает, что компании отразят в отчетности весьма благоприятную динамику показателей и сделают сильный прогноз на следующий период, ряд экономистов высказывают опасения по снижению экономического роста во второй половине 2021 года на фоне смешанных данных по рынку труда, а также ввиду возможного распространения штамма «дельта». Азиатские фондовые площадки на минувшей торговой сессии продемонстрировали уверенную положительную динамику. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,62%, китайский CSI 300 вырос на 1,25%, а японский Nikkei 225 увеличился на 2,25%. EuroStoxx 50 теряет 0,17%. Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,35%. Цена на фьючерс Brent превышает $75,5 за баррель. Золото торгуется по $1810 за тройскую унцию. Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4380 пунктов. Индекс настроений от Freedom Finance составляет 61 из 100, отражая продолжение роста после завершения торговой сессии на прошлой неделе. Технически S&P 500 по-прежнему движется в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил рывок до нового исторического максимума. Уровень 4400 пунктов по-прежнему выступает основной целью для «быков». Индикатор MACD поддерживает покупателей. Впрочем, обращаем внимание, что на недельном графике по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция, поэтому риск коррекции присутствует. Крупнейший по капитализации американский банк J.P. Morgan (JPM) опубликует квартальный отчет 13 июля. Согласно консенсус-ожиданиям, совокупная выручка организации снизится на 11,5% г/г при росте EPS (GAAP) c $1,38 до $3,16. В фокусе внимания будут комментарии о прогнозируемых трендах кредитной активности во второй половине года, так как в первом полугодии спрос на кредиты был недостаточно сильным. Слабая динамика доходностей долгосрочных трежерис является фактором риска в краткосрочной перспективе, в то время как доходы от инвестиционного банкинга, в частности комиссии от M&A-сделок, могут приятно удивить инвесторов. Также значительное внимание будет уделено обсуждению перспектив недавних приобретений банка (Nutmeg, OpenInvest), а также дальнейшей стратегии экспансии. 14 июля квартальный отчет опубликует Citigroup (C). Консенсус-прогноз закладывает снижение совокупной выручки на 12,9% г/г при росте EPS (GAAP) c прошлогодних $0,50 до $1,96, что будет соответствовать восстановлению прибыли до уровня 2-го квартала 2019 года. Ухудшение показателей выручки объясняется более низким уровнем чистой процентной маржи (1,88% против 2,17% годом ранее). В июне банк представил прогноз по более высоким затратам в отчетном квартале, что связано с реализацией ряда стратегических инициатив, которые могут окупиться в долгосрочном периоде. Комментарии об объемах программы обратного выкупа акций будут представлять повышенный интерес для инвесторов, так как пока в этом вопросе отмечается неопределенность. Также в фокусе внимания будут потенциальные прогнозы и комментарии, касающиеся операционных затрат в текущем году. Гигант рынка закусок и напитков PepsiCo (PEP) отчитается за второй квартал 13 июля. Компания лучше пережила период пандемии, чем конкуренты, сфокусированные только на направлении напитков. PepsiCo по-прежнему наращивает долю рынка в сегментах закусок и готовых блюд. Инвесторы будут отслеживать признаки того, что компания смогла закрепиться в данном секторе. Полагаем, что сегмент напитков не продемонстрирует значительного отката, поскольку мобильность потребителей постепенно нормализуется и спрос на напитки в кинотеатрах и заведениях общепита растет. Официальный прогноз Pepsi предполагает, что продажи увеличатся примерно на 5% в 2021 году, но ожидания могут быть пересмотрены в сторону усиления ввиду устойчиво повышенного спроса на продукты питания и на расширяющийся ассортимент газированных и спортивных напитков. info4

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

