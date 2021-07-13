Альфа-Банк возглавил рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций от Cbonds
Альфа-Банк возглавил рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций России от Cbonds.
Дебютным считается первый выпуск эмитента на рынке облигаций. По итогам 6 месяцев 2021 года Альфа-Банк организовал размещение четырех таких выпусков на общую сумму 7,3 млрд рублей.
Клиентами банка стали «Боржоми Финанс», «МВ Финанс», «Синара-Транспортные машины» и «реСтор».
«Организация дебютных выпусков облигаций — один из акцентов работы нашей команды на долговом рынке. Оживление рынка после пандемии дало нам возможность поучаствовать в размещении нескольких знаковых сделок. Мы благодарим дебютных эмитентов за доверие», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративно-инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.
Всего в рэнкинг Cbonds вошли 11 организаторов дебютных выпусков на общую сумму 36,8 млрд рублей.
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