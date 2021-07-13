«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи может подняться выше 3900 пунктов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с роста. Лучше рынка выглядели акции Русагро (+3,02%). Лидерами падения на фоне закрытия реестра на дивиденд стали акции Лензолота (-52,74%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

Группа Черкизово (+0,92%) опубликовала операционные результаты за второй квартал. Компания сократила поставки свинины (второй по значимости сегмент) на 20%, но цены реализации во втором квартале возросли на 16–32% к уровням прошлого года. В сегменте мясопереработки на фоне консолидации активов и брендирования продукции цены только к первому кварталу повысились на 6%, а объем продаж в натуральном выражении увеличился на 29%. В ключевом сегменте (мясо курицы) оборот в натуральном выражении вырос на 13% г/г, а цены реализации поднялись на 25%. Это повышение во многом было обусловлено увеличением экспорта. Мы ожидаем, что Группа Черкизово представит сильные финансовые результаты за второй квартал 2021 года. Так, объем годовой выручки может превысить 137 млрд руб. Цель по акциям компании на горизонте 12 месяцев: 2650 руб. за бумагу. При этом таргет может быть пересмотрен в сторону повышения.

Вероятна смешанная динамика. Будут отыгрываться сигналы с внешних рынков. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74-75. Ориентир для индекса Московской биржи: коридор 3850–3920 пунктов.