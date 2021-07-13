ИАЦ «Альпари»: Рынок начал неделю покупками

Отечественный рынок ценных бумаг в понедельник удержался в плюсе. Индекс МосБиржи поднялся к 3880 пунктам и может двигаться в диапазоне 3860-3900 пунктов. Индекс РТС укрепился к 1643 пунктам и способен торговаться в коридоре 1640-1670 пунктов.

В числе привычных биржевых фаворитов расписки TCS, которые пока не обновили максимумы прошлой недели, но явно к этому стремятся. Пик располагается на уровне 6991 руб., после чего бумага легко может подняться к 7000 руб.

В хорошем плюсе сегодня акции «Алроса», которые продолжают восстанавливаться после дивидендного гэпа и выглядят очень сильными в стремлении подняться к 135 руб. После достижения этого рубежа можно будет считать, что гэп полностью закрыт, и впереди только рост к 140-142 руб. У компании есть очень сильный фундаментальный козырь — возвращение хорошего спроса на продукцию. Это будет способствовать среднесрочному подъему котировок.

В заметном минусе в понедельник акции «ПИКа», где нисходящий торговый канал только подтверждается. Бумага тянется к 1000 руб.

Доллар США провел вполне результативную сессию, однако к вечеру энтузиазм покупателей сдулся, а бакс вернулся примерно к уровням начала торгов — области 74,43 руб. Доллар может колебаться в пределах 74-75 руб. совершенно без поводов. Евро стоит 88,27 руб. и способен оставаться в диапазоне 88-89 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»