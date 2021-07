Комментарии «Открытие»: Представители ФРС продолжают успокаивать рекордный рынок Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research» Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный и указывает на возможность роста индекса МосБиржи в пределах 0,5%. Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе, как и большинство сырьевых контрактов.

Индекс доллара незначительно снижался. AUD и NZD укрепляли свои позиции в пределах 0,15% против американского конкурента. Рубль на утренних торгах отыгрывает у доллара и евро более 0,2%.

В течение дня Банк Англии опубликует протокол последнего заседания. Международное Энергетическое Агентство выпустит очередной ежемесячный отчёт по глобальному рынку энергоносителей. В Европе состоится совещание министров финансов Евросоюза.

В США важный день статистики по инфляции, данные по которой выйдут в 15:30 мск. Ожидается рост потребительских цен на 4,9% в годовом выражении в июне по сравнению с 5,0% в мае. Базовый индекс потребительских цен, напротив, может ускориться до 4,0% с 3,8% в мае. Далее отчёт об исполнении федерального бюджета США в июне. Закроет день статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов.

В России НЛМК поделится операционными результатами за II квартал. Последний день торговли с дивидендами в бумагах «ФСК ЕЭС» (0,0161 рублей на акцию), ВТБ (0,0014 рублей на акцию), АФК «Система» (0,31 рублей на акцию), «Газпром» (12,55 рублей на акцию). Представители ФРС продолжают успокаивать рекордный рынок Основной идеей торгов стали надежды на сильный сезон квартальных отчётов, а также заверения президента ФРБ Нью-Йорка относительно сохранения стимулов максимально долго. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что разговоры о повышении ставки можно вести лишь после того, как регулятор полностью свернёт программу покупки активов. Однако он заверил в том, что условия для сокращения программы пока не сложились. В очередной раз он повторил оценку ФРС о том, что текущий всплеск инфляции, скорее всего, это временное явление. Впрочем, уже во вторник рынок получит статистику потребительских цен за июнь.

Далеко не всем инфляция кажется временной. Опрос ФРБ Нью-Йорка показал рост инфляционных ожиданий в июне до 4,8%, что является максимальным значением за достаточно короткую историю проведения исследования. Ожидания на три года остались на уровне 3,6%.

Министр финансов США пыталась уговорить европейских партнёров согласиться на принятие минимального корпоративного налога в статусе международного кодекса. По её словам, необходимо положить конец практике перемещения налоговых обязательств в страны с низким уровнем налогообложения, что позволяет корпорациям злоупотреблять налоговыми льготами.

Всего два сектора индекса S&P 500 показали снижение и 9 выросли. Аутсайдером стал сектор товаров широкого потребления, а лидером дня финансовый. В первом случае настроение рынка связано с ожиданием падения розничных продаж на фоне сокращения прямых выплат американцам. Меж тем оптимизм в финансовых бумагах строится на ожиданиях сильных отчётов от банков и увеличения дивидендных выплат финансовыми организациями.

Одним из главных источников корпоративных новостей стала компания Virgin Galactic (-17,3%). В начале дня бумаги компании, осуществившей успешный запуск ракетоплана на суборбитальную орбиту, заметно дорожали, но затем появились новости о вторичном размещении акций на $500 млн.

Акции Disney (+4,15%) позитивно отреагировали на сильный старт нового фильма «Чёрная вдова», который принёс компании уже $80 млн, что является лучшим доходом в пост-пандемический период.

Broadcom Inc (+1,16%), по информации Wall Street Journal, согласилась купить SAS Institute Inc. Рынок оценивает потенциал покупки разработчика полупроводников и программного обеспечения в диапазоне $15-$20 млрд.

Moderna Inc. (+2,8%) заявляет о соглашении по поставке 20 млн доз вакцины против COVID-19 в Аргентину. По итогам торгов 12 июня: DJIA - 34996,18 п. (+0,36%),

S&P 500 - 4384,63 п. (+0,35%),

NASDAQ - 14733,24 п. (+0,21%). Китайский экспорт указывает на восстановление глобальной потребительской активности. Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе на фоне сильной статистики из Китая. Экспорт КНР в июне вырос на 32,2% в годовом выражении при ожиданиях 23,1%. Импорт увеличился на 36,7% при ожиданиях 30,0%. Положительное сальдо торгового баланса выросло до $51,53 млрд по сравнению с $45,54 млрд в предыдущем месяце. На этом фоне акции потребительского сектора обеспечивали наиболее весомый вклад в рост китайских фондовых индексов.

Инфляция в Индии замедлилась по итогам июня до 6,26% по сравнению с 6,30% в мае. Рынок решил, что это хороший повод для Резервного Банка воздержаться от ужесточения денежной политики. На торгах во вторник индийские инвесторы активно покупали банковские бумаги и производителей автомобилей.

Оптимизм также преобладал на японском рынке. Почти все секторы торговались в плюсе. Наиболее весомый вклад в рост внесли бумаги цикличных секторов, включая судоходные компании, брокерские и страховые организации. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 28716,59 п. (+0,52%),

Hang Seng - 27970,19 п. (+1,65%),

Shanghai Composite - 3557,07 п. (+0,26%). На рынке ждут сокращения американских запасов нефти восьмую неделю подряд Большинство сырьевых контрактов торговалось в плюсе. Негативная статистика по импорту нефти из Китая компенсируется ожиданиями очередного сокращения запасов в США. Импорт нефти КНР в январе-июне сократился на 3% в годовом выражении. Это первое полугодовое сокращение с 2013 года. В июне импорт нефти составил всего 9,77 млн бар. В сутки, что немного выше майских 9,65 млн бар. В сутки, но существенно меньше рекордных 12,9 млн бар. Суточных поставок год назад, когда потребители воспользовались крайне низкими ценами. В среднем за полугодие Китай закупал 10,51 млн бар. Нефти в сутки. Частично, сокращение импорта также объясняется давлением властей КНР на «самоварные» НПЗ. Пекин предпринимает усилия по сокращению грязных производств, в число которых также попадают предприятия с кустарными технологиями переработки.

В отличие от нефти Китай увеличил закупки железной руды, зерновых и природного газа. Импорт природного газа вырос в январе-июне на 23,8% до 59,82 млн тонн. Импорт железной руды вырос на 2,6% до 561 млн тонн. Увеличение импорта пшеницы составило 60,1%, кукурузы 318,5%.

Поводом для положительной динамики нефти во многом являются ожидания сокращения запасов в США. Reuters сообщает, что предварительные итоги опроса участников рынка говорят о том, что американские запасы нефти могли сократиться восьмую неделю подряд. По ситуации на 9:00 мск: Brent - $75,31 (+0,20%),

WTI - $74,26 (+0,22%),

Золото - $1806,8 (+0,05%),

Медь - 9533,92 (+0,20%),

Никель - $18810 (+0,70%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги