ПСБ: Ждем сдержанного повышения индекса МосБиржи в начале сегодняшних торгов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник мировые рынки выросли, причем индекс развивающихся рынков MSCI EM (+0,7%) сумел опередить индекс развитых рынков MSCI World (+0,5%). Поддержку настроениям оказали восстановление рыночных инфляционных ожиданий (спрэд доходности 5-летних UST и TIPS превысил 2,5%, вернувшись к уровням максимумов с начала лета) и сохранение повышательной динамики американских фондовых индексов, обновивших исторические максимумы в преддверии старта сезона отчетности в США, обещающего быть неплохим. В лидерах роста в ходе американских торгов вновь были акции финансового сектора, представители которого традиционно начинают отчитываться одними из первых. Так, сегодня свои финансовые результаты представят Goldman Sachs и JP Morgan, в среду – Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, в четверг – Morgan Stanley. Способствовали росту американского рынка акций и акции Tesla, прибавившие 4,4% на новостях. Корпоративные новости из США смогут поддержать рынки в середине недели, если прогнозы корпораций останутся позитивными. А вот на концовку недели мы по-прежнему смотрим осторожно, так как она насыщена значимой статистикой по США и КНР, способной ухудшить экономические ожидания и настроения на рынках, если оправдаются ожидания аналитиков, на данный момент консервативные.

По состоянию на утро вторника ситуация на мировых рынках мы оцениваем как слабо позитивную. Хотя фьючерсы на американские и европейские индексы вновь слабо снижаются, азиатские фондовые рынки и цены на сырье умеренно подрастают в надежде, что сезон корпоративной отчетности в США сохранит аппетит к риску. Поддержку общерыночному сантименту, превысив ожидания, оказывают и данные по внешней торговле КНР: торговый баланс Поднебесной в июне составил 51,5 млрд долл., импорт и экспорт – выросли на 36,7% и 32,2% г/г соответственно (консенсус Рейтер ожидал 30% и 23,1% г/г соответственно).

Индекс МосБиржи (+0,5%) по итогам торгов понедельника смог удержаться в диапазоне 3850-3900 пунктов и выйти к его середине благодаря улучшению внешнего фона, правда, при невысокой торговой активности. «Лучше рынка» смотрелись акции банков (TCS Group: +2,6%; Сбербанк, па: +1,3%; Сбербанк: +0,9%), а также потребительский и телекоммуникационный сектора, где пытались отыграть постдивидендную просадку акции Детского Мира (+1,9%) и МТС (1,5%). В металлургическом и горнодобывающем секторе спрос фокусировался в бумагах АЛРОСА (+1,6%), закрывших постдивидендный гэп, а также в акциях НорНикеля (+1,3%), технически смотрящихся весьма перспективно. Неплохой рост продемонстрировали и акции Распадской (+1,3%), РУСАЛА (+1,7%) и ВСМПО-Ависма (+1,8%). Сдерживала рост рынка безыдейность в нефтегазовом секторе, вызванная повышенной нервозностью на рынке нефти: «фишки» нефтяных компаний не показали внятной динамики (Роснефть: +0,2%; ЛУКОЙЛ: -0,7%, Татнефть: -0,1%), смотрелись неплохо лишь акции Газпрома (+0,7%) и Транснефти (+1,1%), ввиду близких дивидендных «отсечек».

Учитывая спокойную обстановку на мировых рынках, мы ждем сдержанного повышения индекса МосБиржи в первой половине торгов вторника. Диапазон 3850-3900 пунктов, по нашему мнению, в течение дня сохранит свою актуальность. Сегодня НЛМК опубликует операционную отчетность за 2 квартал, что может оказать поддержку «фишкам» сталелитейного сектора.

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