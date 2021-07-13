Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро вторника ситуацию на мировых рынках мы оцениваем как слабо позитивную

С учетом складывающегося внешнего фона, сегодня рубль может продемонстрировать умеренное укрепление, оставаясь в диапазоне 73,5 – 75,5 за доллар

Мы ждем сдержанного повышения индекса МосБиржи в первой половине торгов вторника. Диапазон 3850 – 3900 пунктов, по нашему мнению, в течение дня сохранит свою актуальность

Ожидаем нейтральной динамики в длинных гособлигациях и сохранения 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,10 – 7,30% годовых. Рост доходности коротких ОФЗ может продолжиться

НОВАТЭК (ПОКУПАТЬ)  во 2 кв. увеличил добычу газа на 7,8% - до 20 млрд куб. м, добыча ЖУВ выросла на 6,5% - до 3,1 млн т (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем операционные результаты компании. НОВАТЭК также увеличил и объемы реализации, что вкупе с высокими ценами на газ должно оказать поддержку его финансовым результатам за 6 месяцев

ПАО «Промсвязьбанк»

 


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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