Росбанк: Ключевые индексы вернулись к рекордам

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Ключевые индексы вернулись к рекордам. S&P 500 прибавил 0.4% до нового максимума на закрытии (4’384 п), а в Европе Stoxx 600 поднялся на 0.7% (461 п). Внимание инвесторов в моменте перехватил сезон квартальной корпоративной отчетности в США — на него в целом возложены позитивные надежды в свете постоянной поддержки экономики со стороны центральных банков. Азиатские рынки вдохновились смягчением регулятивной позиции китайских властей в адрес технологических компаний (Hang Seng +1.7%).

Базовые ставки: Доходность UST’10 прибавила 3 бп в течение сессии (до 1.36% годовых), после возобновления аукционов по размещению долгосрочных госбумаг в США. Продажа 10-летних бумаг объемом $38 млрд встретила сильный спрос. Сегодня на очереди $24 млрд 30-летних бумаг.

Сырьевой рынок: Стоимость золота продолжила рост до $1810/тр. унц. на фоне коррекции доллара США. Стоимость барреля Brent вернулась в интервал $75-76 в отсутствие новостей со стороны ОПЕК+ по согласованию объемов добычи.

Мировые валюты: Евро-доллар в ожидании данных по инфляции в США. Отклонение июньской инфляции вверх от прогноза (4.9% г/г) может стать фактором риска для евро, повысив актуальность более жесткой позиции ФРС и вернув инициативу доллару США.В противном случае, у евро останется возможность для консолидации вокруг 1.19. В этой связи завтрашнее выступление Дж.Пауэлла перед Конгрессом касательно параметров текущей монетарной политики может стать переходным инструментом коммуникации между стенограммой июньского заседания, новой статистикой и предстоящим заседанием 28 июля.