«Фридом Финанс»: Инфляция снова в фокусе внимания

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

12 июля главные американские площадки завершили торги в плюсе, обновив исторические максимумы. Индекс S&P 500 вырос на 0,35%, до 4385 пунктов, Nasdaq увеличился на 0,21%, а Dow Jones прибавил 0,36%. Большинство секторов закрылись в зеленой зоне. В лидерах роста оказались финансовый (+0,96%) и коммуникационный (+0,90%) сектора, а также сектор недвижимости (+0,86%). Наихудшую динамику продемонстрировали компании нециклических потребительских товаров (-0,21%).

Руководство State Auto Financial (STFC: +191%) одобрило поглощение страховщиком Liberty Mutual по цене $52 за бумагу с премией в 201% к предыдущей цене закрытия.

Совет директоров L Brands (LB: +4,1%) одобрил разделение компании на две организации. Начиная со 2 августа Victoria's Secret (PINK) и прочий бизнес компании, переименованный в Bath & Body Works (BBWI), будут торговаться отдельно.

Бумаги Virgin Galactic Holdings (SPCE: -17,3%) упали после объявления о планах допэмиссии акций на $500 млн.

После уверенного роста накануне индексы корректируются в ожидании американской макростатистики. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по потребительской инфляции в июне. Ожидается, что темпы роста цен замедлятся до 4,9% г/г по сравнению с 5% г/г в мае. Тем не менее даже этот показатель значительно превышает таргет ФРС США (2%). Важным индикатором также станет прирост цен в помесячном исчислении. Консенсус предполагает снижение с 0,7% до 0,4%, что должно подтвердить временный характер всплеска инфляции. Данные по динамике цен публикуются накануне выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и четверг. Как следствие, риторика председателя ФРС может измениться в случае превышения показателем целевых значений.

Также сегодня стартует сезон отчетности, который по традиции откроют банки. Согласно консенсусу FactSet, в среднем рост EPS за второй квартал может составить 7,2%, что является наилучшим показателем за всю историю наблюдений начиная с 2002 года.

Азиатские фондовые площадки на минувшей торговой сессии продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,62%, китайский CSI 300 вырос на 0,18%, а японский Nikkei 225 увеличился на 0,52%. EuroStoxx 50 теряет 0,03%. Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,36%. Цена на фьючерс Brent превышает $75,7 за баррель. Золото торгуется на уровне $1810 за тройскую унцию. Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4400 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по уровню потребительской инфляции в июне. Консенсус предполагает замедление роста до 4,9% г/г по сравнению с 5% г/г в мае.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 55 из 100, отражая опасения инвесторов перед публикацией данных по июньской инфляции.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор MACD поддерживает покупателей. Впрочем, на дневном и недельном графике по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция, поэтому риск коррекции от области сопротивления 4400–4420 пунктов растет.

Сегодня опубликует квартальный отчет крупнейший по капитализации американский банк J.P. Morgan (JPM). Согласно консенсус-ожиданиям, совокупная выручка организации снизится на 11,5% г/г при росте EPS (GAAP) c $1,38 до $3,16. В фокусе внимания будут комментарии о прогнозируемых трендах кредитной активности во второй половине года, так как в первом полугодии спрос на кредиты был недостаточно сильным. Слабая динамика доходностей долгосрочных трежерис является фактором риска в краткосрочной перспективе, в то время как доходы от инвестиционного банкинга, в частности комиссии от M&A-сделок, могут приятно удивить инвесторов. Также значительное внимание будет уделено обсуждению перспектив недавних приобретений банка (Nutmeg, OpenInvest), а также дальнейшей стратегии экспансии.

Гигант рынка закусок и напитков PepsiCo (PEP) также отчитается за второй квартал 13 июля. Компания лучше пережила период пандемии, чем конкуренты, сфокусированные только на направлении напитков. PepsiCo по-прежнему наращивает долю рынка в сегментах закусок и готовых блюд. Инвесторы будут отслеживать признаки того, что компания смогла закрепиться в данном секторе. Полагаем, что сегмент напитков не продемонстрирует значительного отката, поскольку мобильность потребителей постепенно нормализуется и спрос на напитки в кинотеатрах и заведениях общепита растет. Официальный прогноз Pepsi предполагает, что продажи увеличатся примерно на 5% в 2021 году, но ожидания могут быть пересмотрены в сторону усиления ввиду устойчиво повышенного спроса на продукты питания и на расширяющийся ассортимент газированных и спортивных напитков.