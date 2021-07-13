Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 июля: 4 326,2202 руб/1 г золота и 62,2100/1 г серебра ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 326,2202 руб.

1 грамм серебра - 62,2100 руб.

1 грамм платины - 2 627,4800 руб.

1 грамм палладия - 6 718,6699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,5501 р. (0,20%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,10%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,3699 р. (1,52%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,9599 р. (0,31%) . dims

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