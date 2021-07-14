ИАЦ «Альпари»: Время для резких движений не пришло

Рынок акций РФ к вечеру торгуется вяло и без единого тренда. Внешний фон сегодня сюрпризов не преподносит и особенных условий не диктует: остаётся просто следовать общим настроениям.

Индекс МосБиржи консолидируется около 3877 пункта и может двигаться в пределах 3860-3900 пунктов. Коридор достаточно широкий для того, чтобы сгладить летнюю волатильность и переждать время в ожидании новых катализаторов. Индекс РТС торгуется рядом с 1648 пунктами и способен колебаться в диапазоне 1635-1660 пунктов.

В фаворитах роста во вторник оказались акции компаний металлургического сектора. Прежде всего, это «Мечел», чьи обыкновенные бумаги потянулись к верхней границе бокового диапазона 74,22-80,12 руб. и вполне могут ее пробить. Новой целью роста тогда станет отметка 80,86 руб. Опубликованные сегодня производственные результаты работы «Мечела» за первое полугодие, где производство стали выросло на 11%, дают основу рассчитывать на хорошие финансовые результаты и за шесть месяцев в целом, и за второй квартал в частности.

Вслед за «Мечелом» хорошо прибавили акции «ММК», «НорНикеля» и «Северстали».

Под давлением в рамках коррекции сегодня оказались расписки TCS. Бумага так и не смогла повторно штурмовать рубеж 6991 руб. и откатилась к 6522 руб. Коррекционные продажи могут остановиться возле 6430 руб.

Хуже рынка во вторник выглядит акции «Газпрома» - накануне бумага обновила рекорд на отметке 298,48 руб. и теперь корректируется.

Доллар США снизился в паре с рублем на Московской бирже. Это собственная история российской валюты, потому что и нефть в неопределенности, и бакс на мировом валютном рынке достаточно силен. Значит, кто-то раскачивает маятник рубля в своих интересах. Доллар стоит 74,10 руб. и может двигаться в рамках 74-75 руб. Евро торгуется по 87,54 руб. и способен оставаться в пределах 87-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»