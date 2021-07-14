«Открытие»: На рынке день сомнений

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

В первой половине дня отечественный рынок был склонен к снижению, хотя на старте индекс МосБиржи поднимался до 3891,54 п. Впрочем, нельзя говорить, что это однозначный перелом тенденции. Неуверенность рынки проявляют перед публикацией статистики по инфляции в США. К тому же в ЕЦБ намекают на сокращение покупки активов уже осенью.

∙ По состоянию на 15:40 мск индекс МосБиржи – 3869,58 п. (-0,16%), а РТС – 1642,29 п. (+0,13%). Сектор металлов и добычи лидировал с ростом на 1,2%, а вот финансы, напротив, были аутсайдером с потерями более 1,2%. Давление на сектор вновь оказывали крайне волатильные бумаги TCS Group. Сектор металлов и добычи уверенно поддерживали бумаги «Алроса», ММК и «ВСМПО-Ависма». Относительно последних мы писали накануне, что перспективы производителя титана существенно улучшаются вместе с оживлением продаж авиатранспорта.

∙ Еврокомиссия сообщает, что потребление газа в Евросоюзе выросло на 7,6% в I квартале до 141,8 млрд кубометров. Добыча упала до 13,8 млрд кубометров. Уровень газа в ПХГ на конец марта упал на 24% по сравнению с концом марта прошлого года. Вывод напрашивается сам собой – альтернативы «Северному потоку-2» нет и у «Газпрома» текущий год будет, если не выдающимся, то одним из лучших по продажам.

∙ НЛМК увеличил продажи в II квартале на 11% относительно предыдущих трёх месяцев. Производство стали выросло на 5% КВ/КВ до 4,6 млн тонн, или на 19% в годовом выражении. В основном, рост был обеспечен за счёт увеличения продаж на российском внутреннем рынке.

∙ «Акрон» в I полугодии установил новый производственный рекорд, увеличив выпуск товарной продукции до 4,157 млн тонн, или рост на 6% Г/Г. Однако на этом компания не останавливается и в ближайшие месяцы будут запущены новые мощности, кроме того завершится модернизация.

Рубль продолжает отыгрывать сильный торговый баланс

Рубль весьма живо укреплял свои позиции против доллара США. Прочие валюты риска AUD и NZD растеряли свои утренние достижения, но российская валюта уже существенно отличается от них по потенциалу доходности.

∙ К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5590 рублей.

∙ Ставки MosPrime продолжили рост и поднялись до 5,85% на день, 5,93% на неделю и 6,15% на месяц. Фактически рынок указывает на свою уверенность повышения ставки на 50 базисных пунктов или даже более агрессивный шаг.

∙ Накануне стало известно, что положительное сальдо торгового баланса РФ выросло в июне в 2,7 раза, а бюджет, по предварительной оценке, исполнен с профицитом более 600 млрд рублей в I полугодии.

∙ После экватора дня DXY вышел из утренней спячки и укреплялся почти на 0,15%, торгуясь чуть ниже 92,40 п. AUD ушел в минус. Британский фунт стерлингов терял до 0,3%, а евро около 0,2%. Одновременно о снижении аппетита к риску сигнализировала японская иена, которая укреплялась более чем на 0,1% против валюты США. Подобная динамика обусловлена ростом тревожности перед публикацией статистики по американской инфляции.

По состоянию на 15:40 мск:

∙ DXY – 92,46 (+0,22%),

∙ USD-RUB – 74,22 (-0,3%),

∙ EUR-RUB – 87,77 (-0,63%),

∙ EUR-USD - $1,182 (-0,4%),

∙ GBP-USD - $1,383 (-0,4%),

∙ USD-JPY – 110,48 (+0,1%).

Европа осторожничала перед статистикой по инфляции в США

Европейские индексы демонстрировали консолидацию перед статистикой в США и стартом сезона квартальных отчётов. Впрочем, к осторожности также призывают оценки будущих действий ЕЦБ.

∙ Опрос Reuters показал, что большинство экономистов ждёт сокращения европейской программы покупки активов после сентябрьского заседания и полное прекращение программы к концу марта 2022 года. Частично сокращение программы PEPP произойдёт после завершения основного этапа вакцинации в Европе.

∙ Бумаги Barclays, HSBC, Lloyds прибавляли более процента на фоне снятия запретов Банка Англии на ограничение дивидендов и обратных выкупов.

∙ Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует повысить свои корпоративные прогнозы, что рынок одобрил повышением стоимости акций более чем на 6%.

∙ В мире мобильных телефонов остаётся место для классики. Швейцарский производитель часов Swatch Group сообщил о возвращении к прибыльности и росте продаж на 50% в I полугодии.

По состоянию на 15:40 мск:

∙ FTSE 100 - 7128,12 п. (+0,04%),

∙ DAX - 15787,50 п. (-0,02%),

∙ CAC 40 - 6549,80 п. (-0,14%).

По мнению МЭА, запасы нефти в III квартале будут сокращаться ещё быстрее

Нефть торговалась в плюсе, медь дешевела, а никель едва дорожал. Кроме фактора инфляционной статистики в США, на нефть влияет свежий отчёт МЭА.

∙ Согласно оценке Международного энергетического агентства, спрос на нефть восстановится в текущем году на 5,4 млн бар. к суточному потреблению, а в 2022 году ещё на 3 млн бар. Цифры совпадают с оценкой в июне. Риском продолжает оставаться распространение новых штаммов коронавируса. Тем не менее процесс вакцинации и сокращение мер социальной дистанции будут способствовать улучшению потребления в I полугодии.

∙ Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году иметь долю продаж электромобилей на уровне 50%. Компания разрабатывает стратегию в соответствии с ожиданиями общей концепции Еврокомиссии, которая может запретить продажу автомобилей с ДВС в Европе с 2035 года. В 2020 году доля электромобилей в продажах Volkswagen составила всего 3%.

∙ Краткосрочные надежды рынка нефти связаны с американскими запасами. Если произойдёт очередное сокращение, то это уже будет восьмая подряд неделя, когда они снижаются. МЭА ожидает, что в III квартале сокращение глобальных запасов будет самым активным за последнее десятилетие. Если соглашение ОПЕК+ продолжит существовать, то это создаёт перспективу для перехода в новый ценовой диапазон.

По состоянию на 15:40 мск:

∙ Brent - $75,58 (+0,56%),

∙ WTI - $74,44 (+0,46%),

∙ Золото - $1810,4 (+0,25%),

∙ Медь - $9440,23 (-0,79%),

∙ Никель - $18785 (+0,57%).

То, что рынки пугало, состоялось в реальности. Рост CPI США за июнь составил 0,9%, как и рост Core CPI. В годовом выражении темпы роста CPI составили 5,4% при ожиданиях 4,9%, а Core CPI 4,5% при ожиданиях 4,0%.

∙ Фьючерсы на основные индексы США отреагировали падением на 0,3% после выхода статистики. Однако доходность 10-летних казначейских обязательств даже снизилась до 1,34% по сравнению с 1,37% в утренние часы.

∙ Отчётность Goldman Sachs легко превзошла ожидания. Прибыль $15,02 на акцию по сравнению с $10.24 ожиданий. Выручка $15,39 млрд по сравнению с $12.17 млрд ожиданий. Инвестиционное подразделение показало вторую за историю выручку, уступающую лишь I кварталу текущего года.

∙ Аналогичное относится к J.P. Morgan. Прибыль $3,78 на акцию при ожиданиях $3.21 на акцию. Выручка $31.4 млрд при ожиданиях $29.9 млрд.

∙ PepsiCo не только превзошла на $0,19 ожидания по прибыли на акцию $1,72, но также улучшила свой прогноз на текущий год.

∙ Акции Boeing были под давлением на фоне заявлений о сокращении производства B787 Dreamliner из-за технологических сложностей.

∙ Бумаги Johnson & Johnson были под давлением. Администрация по продовольствию и медикаментам разместит информацию о побочных эффектах вакцины компании против COVID-19. Вакцина в редких случаях может приводить к неврологическим расстройствам, или синдрому Гийена-Барре.