«Фридом Финанс»: Тон торгам задает нефть

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории, но основные индексы удержались в зеленой зоне. Лидерами роста стали акции Мечела (+3,62%). Аутсайдерами ввиду закрытия дивидендного реестра остались акции Лензолота (-19,51%). Пара USD/RUB колебалась в диапазоне 74-75.

Сырьевой сегмент удерживает рынок от коррекции. Цена на нефть вновь подскочила к $76, несмотря на сомнения Международного энергетического агентства в отношении быстрых темпов восстановления потребления. Впрочем, для этого рынка важнее ситуация вокруг соглашения ОПЕК+, чем мнения аналитиков. Негативные сигналы, касающиеся темпов роста мировой экономики, и отсутствие компромисса насчет лимитов добычи среди участников сделки ОПЕК+ не отменяют решающего воздействия иных факторов, в частности макроэкономической статистики по США. Инфляция в Штатах разогналась до 5,4% в годовом выражении, что вызывает повышение цен на нефть и металлы. Акции металлургического сектора стимулируют рост на российском фондовом рынке, хотя торговая активность на нем немного снизилась.

Сургутнефтегаз, ап (-0,94%), покупка, цель: 86 руб. Скрытый фундаментальный потенциал в этих акциях обусловлен недооценкой к балансовой стоимости и дивидендными возможностями. Кроме того, префы Сургута выступают в качестве защитного инструмента на случай ослабления рубля.

Вероятна смешанная динамика. В США будет отыгрываться отчетность крупнейших банков. В России в фокусе аукцион ОФЗ. Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ равна 100%, однако Минфин проведет выпуск классических гособлигаций. Объем спроса может быть в пределах 15 млрд руб. Кроме того, закроется книга заявок на участие в IPO EMC.

Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3850-3920 пунктов. Лидерами роста, на наш взгляд, станут акции металлургических и нефтегазовых компаний, аутсайдерами окажутся акции банков и ретейлеров. Разворот намечается в котировках Полюса (+1,08%).