ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи может опуститься в 3800-3850 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Во вторник мировые рынки вновь перешли к разнонаправленной динамике – развивающиеся рынки продолжили расти MSCI EM (+1,0%), в то время как развитые рынки (MSCI World: -0,3%) чуть скорректировались. Одним из поводов стала негативная реакция участников рынков на публикацию данных по потребительской инфляции в США, заметно превысивших прогнозы. Так, общий ИПК вырос на 0,9% м/м (ожидалось, по консенсусу Рейтер, +0,5%), а его годовые темпы составили 5,4% г/г, максимумы с лета 2008 года. Базовый показатель ИПЦ достиг рекордных 4,5% г/г. Дальнейшее усиление инфляционных процессов в США, вполне естественное, хотя и опережающее ожидания рынков, указывает на оправданность сворачивания избыточных стимулов со стороны ФРС уже в этом году и способствовало некоторому повышению «длинных» долларовых ставок и более активному восстановлению рыночных инфляционных ожиданий по доллару. Так, доходность 10-летних UST вернулась выше 1,4%, отыграв просадку последней недели, а спрэд доходности 5-летних UST и TIPS превысил 2,58%, продвинувшись к уровням начала июня. Окреп и доллар, негативно повлияв на сантимент на товарных рынках - индекс DXY поднялся выше 92,5 пунктов, уровням апреля, причем евро в паре с долларом опустился чуть ниже 1,18.

Отчетность Goldman Sachs (-1,2%) и JP Morgan (-1,5%) также не впечатлила инвесторов: несмотря на то, что их финансовые результаты были сильными, прогнозы последнего были весьма осторожны. Добавили негатива и новости по Boeing (-4,2%). В результате основные американские индексы вчера потеряли 0,3%- 0,4%, ведомые акциями металлургов и банков, а также отдельных «фишек» hi-tech. И по состоянию на утро среды на мировых рынках преобладают сдержанные коррекционные настроения: преимущественно в «красной» зоне основные индексы Азии, ведомые китайскими индексами, теряющими чуть менее 1%, сдержанные потери несут фьючерсы на индексы США и Европы, а также цены на нефть и промышленные металлы. Сегодня в фокусе внимания вновь корпоративные новости (отчетность и прогнозы Citigroup, Wells Fargo и Bank of America), а также публикация т.н. «Бежевой книги», способной скорректировать оценки текущего состояния американской экономики. На рынки во второй половине недели по-прежнему смотрим осторожно ввиду публикаций значимой статистики по США и КНР, способной, согласно консенсусам, не порадовать инвесторов.

Индекс МосБиржи во вторник не показал значимых изменений: рост акций горнометаллургического сектора был нивелирован откатом «фишек» других секторов. Вновь заметно лучше рынка выглядели акции АЛРОСА (+3,1%), вплотную приблизившиеся к историческим максимумам, и бумаги НорНикеля (+2,2%). В лидеры роста по итогам дня вышли акции Мечела (оа: +3,6%; па: +3,7%), ММК (+2,9%) и Северстали (+2,4%), поддержанные публикацией хороших операционных данных НЛМК (1,4%), сформировавших позитивные ожидания по операционным и финансовым результатам компаний отрасли за 2 квартал.

В прочих секторах отметим лишь «префы» Транснефти (+0,9%), инерционно растущие ввиду близости дивидендной «отсечки», и MAIL.RU (+1,4%). Аутсайдером дня стали акции финансового сектора (TCS Group: -4,0%; Сбербанк: -1,1%; ВТБ: -1,4%). «Фишки» нефтегазового сектора преимущественно также показали негативную динамику во главе с акциями Газпромом (-1,2%), которые сегодня начнут торговаться без учета дивидендов.

Учитывая «отсечку» в Газпроме и нервозную обстановку на мировых рынках, мы ждем от индекса МосБиржи новых попыток откатиться в 3800-3850 пунктов. Из внутренних новостей отметим публикацию операционных результатов ММК за 2 квартал.

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