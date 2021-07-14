ПСБ: Доллар в течение дня останется в диапазоне 73,5 – 75,5 рублей

Мы ждем сегодня новых попыток индекса МосБиржи откатиться в 3800-3850 пунктов

Ожидаем нейтральной реакции ОФЗ на рост доходности UST

Группа НЛМК (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале увеличила выплавку стали на 5%, продажи - на 11% (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: НЛМК первым среди металлургов представил операционные результаты за 2 кв. Мы высоко оцениваем их, отмечая, что рост производства компании был достигнут за счет вывода оборудования на проектную мощность после реконструкции. А увеличению продаж способствовал рост отгрузок на внутренний рынок, а также поставок слябов и чугуна на экспорт. С учетом роста цен на металлопродукцию во всех ключевых регионах НЛМК мы полагаем, что финансовые результаты будут сильными.

Акрон (ПОКУПАТЬ) в 1 полугодии увеличил производство на 6%, до 4,2 млн т (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Позитивно оцениваем операционные результаты крона за полугодие. За счет высоких цен на удобрения (многолетние максимумы) полагаем, что финансовые результаты за полугодие также будут сильными.

ПАО «Промсвязьбанк»