ПСБ: Высокие нефтяные цены оказывают поддержку рублю

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов во вторник рубль подорожал до 74,3 за доллар и до 87,5 за евро. Поддержку российской валюте оказал уверенный рост нефтяных цен. Валюты развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно, а валюты развитых стран снижались по отношению к доллару. Индекс DXY вырос на 0,5%.

Сегодня с утра валюты ЕМ преимущественно дешевеют. Укреплению доллара способствует повышение ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС после вышедших вчера данных по ускорению инфляции в США. Рубль сохраняет стабильность благодаря высоким нефтяным ценам. Сегодня ожидаем, что рубль останется в диапазоне 73,5 – 75,5 за доллар.

Вчера ОФЗ завершили торги с минимальными ценовыми изменениями. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,21% (-2 б.п.). Рынок консолидируется в ожидании решения ЦБР по ключевой ставке 23 июля.

Минфин РФ сегодня на аукционах предложит 8-летние ОФЗ-26237 и 15 летние ОФЗ-26240 по 10 млрд рублей каждый. Премия в доходности ОФЗ срочностью 8 и 15 лет составляет сейчас 13 б.п. С учетом практически плоской кривой ОФЗ ожидаем, что больший спрос будет на бумагу с меньшей дюрацией. Принимая во внимание низкие потребности Правительства РФ в заимствованиях, Минфин скорее всего сохранит тактику по отсечению заявок с премией более 5 б.п. к вторичному рынку.

Относительно небольшой объем предложения нового госдолга сегодня будет способствовать сохранению цен ОФЗ около достигнутых уровней. Также ожидаем нейтральной реакции ОФЗ на рост доходности UST.

ПАО «Промсвязьбанк»