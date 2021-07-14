Росбанк: Индексы акций замедлили рост после вчерашних рекордов

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Индексы акций замедлили рост после вчерашних рекордов. Американский S&P 500 снизился на 0.4% на фоне переоценки шансов более скорого ужесточения политики ФРС США после вчерашних данных по инфляции. Потребительские цены подскочили до 5.4% г/г в июне при консенсус прогнозе 4.9% г/г. Европейский Stoxx 600 изменился слабо, оставшись в «зеленой» зоне. В Азии настроения также ухудшились – китайский Shanghai Composite теряет 1.2% сегодня утром.

Базовые ставки: Доходность UST’10 направилась вверх к 1.4% годовых (+4 бп). Неожиданный разгон инфляции в США привел к охлаждению спроса на аукционе по размещению $24 млрд 30-летних бумаг. В фокусе сегодня выступление главы ФРС США Дж.Пауэлла — для нас остается вопросом, сможет ли он вновь успокоить рынок мантрой о транзитном характере инфляции перед заседанием 28 июля.

Сырьевой рынок: Нефть Brent торгуется выше $76/барр. после выхода данных института API о недельном сокращении запасов топлива в США. Риски восстановления спроса (данные о сокращении импорта сырой нефти в Китае) и неопределенность по квотам со стороны ОПЕК+ продолжают раскачивать котировки.

Мировые валюты: Пара евро-доллар пережила раунд коррекции, опустившись в диапазон 1.1780-1.1790. Переоценка перспектив ужесточения политики ФРС в ответ на ускорение инфляции провоцирует доллар на поступательный рост — индекс DXY прибавил 0.4% до 92.7 п. и в зависимости от убедительности Дж.Пауэлла (сегодня в 19:00 мск) может устремиться к более высоким уровням. Соответственно, евро остается в зоне риска, так как ближайшее заседание ЕЦБ (22 июля), вероятнее всего, будет иметь довольно «мягкий» контекст.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Расклады первичного рынка ОФЗ остаются в силе. Минфин предлагал крайне ограниченный объем (20 млрд руб.) умеренно и очень длинных (8 лет и 15 лет) серий ОФЗ-ПД, вряд ли рассчитывая давать серьезную премию по доходности. Инвесторы, напротив, смотрят на исключительно плоскую форму кривой ОФЗ и с трудом находят поводы участвовать в аукционах, если серьезной премии по доходности нет.

Мы рассчитываем, что подобное перетягивание каната приведет к доходности по цене отсечения в 7.26-7.28% годовых для серии 26237 и 7.37-7.41% годовых для серии 26240 (см. обзор). Однако у нас опять нет уверенности в том, что Минфину удастся полностью разместить даже заявленные 20 млрд руб. новых облигаций. Мы предполагаем, что участникам рынка интереснее готовиться к заседанию ЦБ 23-го июля, где разброс доступных для регулятора опций крайне велик, нежели участвовать сейчас в первичных аукционах ОФЗ.