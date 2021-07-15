«Фридом Финанс»: Возможный разгон инфляции сдерживает активность «быков»

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

13 июля американские фондовые площадки завершили торговую сессию в красной зоне. Индекс S&P 500 упал на 0,35%, до 4369 пунктов, успев обновить в течение дня исторический максимум. Nasdaq сократился на 0,38%, Dow Jones потерял 0,31%. Большинство секторов закрылись в минусе. Рост продемонстрировали лишь ИТ-компании (+0,44%). В аутсайдерах оказались сектора недвижимости (-1,32%) на фоне данных о росте стоимости проживания и циклических потребительских товаров (-1,18%) под влиянием вышедшего отчета об инфляции.

Tencent Holdings (TCEHY: +3,8%) получила разрешение китайского регулятора на приватизацию поисковой системы Sogou за $2 млрд.

Квартальный отчет PepsiCo (PEP: +2,3%) отразил рост EPS, EBIT и операционной маржи выше ожиданий инвесторов.

Boeing (BA: -4,2%) объявила о необходимости проведения дополнительных работ на самолетах 787 Dreamliners, которые планируется поставить в текущем году.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Внимание инвесторов по-прежнему приковано к опубликованным вчера данным по потребительской инфляции. Июньский базовый ИПЦ вырос до 0,9% м/м, превысив 0,6% в мае и консенсус-прогноз 0,5%. Вопреки ожидаемому снижению, в годовом выражении ИПЦ вырос с 5% мае до 5,4% в июне. Во многом это было обусловлено удорожанием подержанных автомобилей и туристических путевок. Пока сохраняется неопределенность в отношении того, рост стоимости каких товаров и услуг носит лишь временный характер. Впрочем, есть основания полагать, что этот отчет не окажет значительного влияния на решение регулятора о сроках начала сокращения программы QE. При этом можно ожидать усиления «ястребиных» настроений ФРС.

В качестве позитивного фактора для фондового рынка можно рассматривать тот факт, что лидер сенатского большинства Чак Шумер и демократы бюджетного комитета достигли соглашения по верхней границе ($3,5 трлн) дополнительного пакета инфраструктурных расходов, который планируется принять за счет механизма бюджетного примирения. Но некоторые умеренные демократы заявили, что они не поддержат проект, если его объем превысит $2 трлн. Голосование планируется провести до августовских каникул.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Гонконгский Hang Seng потерял 0,72%, китайский CSI 300 упал на 1,15%, а японский Nikkei 225 сократился на 0,38%. EuroStoxx 50 снижается на 0,28%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис растет до 1,42%. Цена на фьючерс Brent превышает $76 за баррель. Золото торгуется на уровне $1812 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4340–4400 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс производственных цен за июнь. Консенсус предполагает рост индикатора до 6,8% г/г по сравнению с 6,6% г/г в мае.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 55 из 100, отражая смешанную реакцию инвесторов на публикацию данных по июньской инфляции.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. MACD поддерживает покупателей. Впрочем, на дневном и недельном графике по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция, поэтому риск коррекции от области сопротивления 4400–4420 пунктов растет.

Сегодня квартальный отчет опубликует Citigroup (C). Консенсус-прогноз закладывает снижение совокупной выручки на 16% г/г при росте EPS (GAAP) c прошлогодних $0,44 до $1,66. Ухудшение показателей выручки объясняется более низким уровнем чистой процентной маржи (1,88% против 2,17% годом ранее). В июне банк представил прогноз по более высоким затратам в отчетном квартале, что связано с реализацией ряда стратегических инициатив, которые могут окупиться в долгосрочном периоде. Комментарии об объемах программы обратного выкупа акций будут представлять повышенный интерес для инвесторов, так как пока в этом вопросе отмечается неопределенность. Также в фокусе внимания будут потенциальные прогнозы и комментарии, касающиеся операционных затрат в текущем году.