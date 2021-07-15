ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи останется в зоне 3800-3850 пунктов, может опуститься к ее нижней границе из-за падающей нефти

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду волатильность на мировых рынках несколько снизилась, а мировые рынки вновь не показали единой динамики. Индекс развивающихся рынков MSCI EM откатился на 0,1% (из стран BRICS негативную динамику показали рынки России и КНР при уверенном росте прочих), индекс развитых рынков MSCI World - остался на уровнях вторника при разнонаправленных малоамплитудных изменениях ключевых индексов Европы и США. Обусловили столь безыдейность на фондовых рынках напряженные ожидания ключевой статистики концовки этой недели и откат товарных рынков во главе с нефтью в условиях не вполне оправдывающих ожидания прогнозов американских банков (Bank of America: -2,5%; Citigroup: -0,3%; Wells Fargo: +4,0%). Впрочем, рынки несколько успокоил глава ФРС Дж. Пауэлл, заявивший, что ФРС продолжит оказывать «мощную» поддержку экономике, которая пока далека от целевых показателей и что «было бы ошибкой действовать преждевременно» и ужесточать политику в условиях не восстановившегося рынка труда. А корпоративные новости оказали поддержку отдельным «фишкам» hi-tech (Apple: +2,4%; Microsoft: +0,5%), что позволило нивелировать влияние волны фиксации прибыли в акциях сырьевых компаний и ряда финансовых учреждений. В результате индекс S&P500 (+0,1%) даже робко потестил исторические максимумы.

По состоянию на утро четверга ситуацию на мировых рынках мы оцениваем как носящую умеренно негативный характер: хотя рынки Азии преимущественно и пытаются подрасти при поддержке оказавшегося получше ожиданий данных по пром. производству (+8,3% г/г; ожидался рост на 7,8% г/г) и розничным продажам (+12,6% против 12,1% соответственно) в КНР, вновь сдержанные потери несут фьючерсы на индексы США и Европы. Ощутимо откатываются и цены на нефть. Сегодня в центре внимания как корпновости (отчетность представит Morgan Stanley), так и статистика по США (выйдут данные по пром. производству и недельные цифры по числу заявок на пособия по безработице).

Индекс МосБиржи вчера потерял 1,1%, отступив в диапазон 3800-3850 пунктов ввиду дивидендной «отсечки» в Газпроме (-3,1%) и ухудшения конъюнктуры товарных рынков. Другие ключевые бумаги нефтегазового сектора дешевели вместе с рынком (ЛУКОЙЛ: -1,1%; Роснефть: -1,2%; НОВАТЭК: -1,1%), схожие потери понесли и «фишки» сталелитейного сектора, несмотря на неплохие операционные результаты и прогнозы ММК (-1,3%) на 3 квартал. В финансовом секторе отметим сильное падение, второй день подряд, бумаг TCS Group (-3,4%), а также откат акций ВТБ (-1,9%), как и Газпром, начавших торговаться без учета дивидендов. Лучше рынка выглядели QIWI (+3,1%) и акции Распадской (+4,7%; и Мечела (оа: +0,6%; па: +6,1%) на отраслевых новостях, а также отдельные бумаги потребительского (М.Видео: +1,5%) и транспортного (НМТП: +1,4%) секторов.

Консервативный настрой, вновь преобладающий на товарных рынках, а также дефицит внутренних идей в условиях завершающегося дивидендного сезона заставляют ожидать сохранения давления на ключевые «голубые фишки». Мы полагаем, что индекс МосБиржи в четверг останется в 3800-3850 пунктов, не исключаем отката к его нижней границе в отсутствие позитивных внешних сигналов. Из внутренних новостей отметим публикацию Детским Миром операционных результатов за 2 квартал, и заседание Совета директоров РусАла, который обсудит промежуточные дивиденды.

ПАО "Промсвязьбанк"