ПСБ: Ослабление ожиданий сворачивания монетарных стимулов США поддерживает спрос на валюты ЕМ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду рубль подорожал до 74,1 за доллар (+0,3%) и снизился к евро до 87,7 (-0,2%). Валюты развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно, а евро и британский фунт подорожали на 0,5% и 0,3% соответственно. Настроение трейдеров на валютном рынке вчера определяло выступление председателя ФРС. Более мягкий, чем ожидалось комментарий Д. Пауэлла относительно инфляции и перспектив сворачивания монетарных стимулов способствовал снижению доллара.

Сегодня с утра валюты ЕМ преимущественно дорожают, отыгрывая комментарий американского регулятора о том, что ослаблять стимулы еще слишком рано. В то же время снижение нефтяных цен ограничивает потенциал усиления российской валюты. Сегодня ожидаем, что рубль останется в диапазоне 73,5 – 75,5 за доллар.

Вчера ОФЗ продолжили консолидироваться вблизи достигнутых уровней. Как мы и ожидали, основной спрос на аукционах Минфина был сконцентрирован в 8-летних гособлигациях. Ведомство разместило ОФЗ-26237 на весь планируемый объем 10 млрд руб. при спросе 20 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,27% годовых. Размещение 15-летних ОФЗ 26240 прошло на 4,2 млрд руб. при спросе 7,7 млрд руб., средневзвешенная доходность – 7,4% годовых.

Относительно небольшой объем предложения нового госдолга оказал нейтральное влияние на вторичный рынок. До заседания ЦБР по ставке 23 июля ожидаем, что ОФЗ будут торговаться в боковике. Для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 7,10 — 7,30% годовых остается актуальным.

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