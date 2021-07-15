Росбанк: Настроения в акциях вернулись к умеренному позитиву

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Настроения в акциях вернулись к умеренному позитиву. В США индекс S&P 500 прибавил 0.1% по итогам среды после сдержанных комментариев главы ФРС Дж.Пауэлла о текущей ситуации с инфляцией и хороших темпах восстановления американской экономики. В Европе Stoxx 600 потерял лишь 0.1%. Китайские индексы с утра показывают рост на 1.0% с оглядкой на комфортные данные по ВВП за 2к’21 (+7.9% г/г против прогноза +8.0% г/г).

Базовые ставки: Доходность UST’10 провалилась к 1.32% годовых (-8 бп). Заявления главы ФРС США Дж.Пауэлла о преждевременности скорого сворачивания монетарных стимулов придали уверенности долговому рынку. Однако внимание к комментариям представителей регулятора останется пристальным в ближайшую неделю до июльского заседания.

Сырьевой рынок: Баррель Brent откатился к уровням ниже $74 — окончательное соглашение ОПЕК+ остается под вопросом, несмотря на вчерашние попытки найти компромисс по объемам добычи с ОАЭ. Тройская унция золота превысила отметку $1832 на фоне сигналов ФРС США о сохранении вектора стимулирующей ДКП в условиях транзитной инфляции.

Мировые валюты: Отсутствие жесткой риторики ФРС подтолкнуло EUR/USD вверх к 1.180-1.1840. Индекс DXY просел до 92.4 п (-0.4%), и курс евро вновь получил шанс на борьбу за более высокие уровни. Следующие недели обещают быть переломными для пары из-за предстоящих заседаний центральных банков: ЕЦБ (22 июля) и ФРС США (28 июля).

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Инфляция показала замедление. По данным Росстата, недельная инфляция в России с 6 по 12 июля составила 0.06% н/н (после резкого всплеска на последней неделе июня до 0.46% н/н). При этом с начала июля среднедневной показатель прироста цен равен 0.032% д/д (для сравнения, аналогичный показатель в июле 2020 составил 0.011% д/д).

Среди позитивной динамики в составе потребительской корзины к середине июля стоит выделить сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию (картофель -5.4% н/н, огурцы -4.5% н/н, помидоры -4.8% н/н), стабилизацию цен на ряд продовольственных товаров (мясная продукция, крупы), а также некоторое замедление инфляции на туристические услуги и стройматериалы.

Годовая оценка инфляции осталась на уровне 6.50% г/г, пока что отступив от пиковых значений, однако, окончательный ли это разворот, остается под вопросом. Согласно июльскому бюллетеню Банка России, возврат годовой инфляции на траекторию устойчивого замедления произойдет после проявления дезинфляционных эффектов по мере нормализации денежно-кредитной политики, которое потребует времени. В этом свете повышение ставки минимум на 50 бп на заседании 23 июля, по нашим оценкам, является достаточно обоснованным решением, чтобы дать время для экономики прийти к более сбалансированному положению спроса и предложения.

Мы не исключаем, что на повестке регулятора будут рассматриваться и более агрессивные решения в 75 бп и даже 100 бп, однако логика подобный действий потребует от регулятора дополнительных разъяснений, пересмотров прогноза и, возможно, изменения риторики на последующие заседания.