«Открытие»: Председатель ФРС работает финансовым пожарным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Однако нельзя исключать роста российских индексов.

• Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но для японского рынка основным негативом является укрепление иены.

• Нефть дешевеет, но промышленные металлы торгуются в плюсе. Валюты риска слабеют, хотя динамика DXY преимущественно нейтральная.

• Днём выйдет ежемесячный отчёт ОПЕК. В США в 15:30 мск традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается сокращение заявок до 360 тыс. Далее индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается рост показателя до 18,50 п. в июле с июньских 17,40 п. Одновременно выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться до 28,3 п. с 30,7 п. в июне. Промышленное производство США могло вырасти за июнь на 0,7% после роста на 0,8% за май.

• Также в четверг состоится очередное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, но уже перед сенаторами. Вряд ли заявления четверга будут сильно отличаться от мантры среды.

• В России «Детский Мир» сообщит операционные результаты за II квартал. Бумаги «Транс Нефти» торгуются последний день с дивидендами 9224,28 рублей на привилегированную акцию.

Председатель ФРС работает финансовым пожарным

Американский фондовый рынок закрылся незначительным ростом на фоне позитивной динамики сектора информационных технологий и защитных секторов.

• Инфляция в США вновь неприятно удивила. Рост цен производителей в июне ускорился до 7,3% при ожиданиях 6,8%, а Core PPI поднялся до 5,6% при ожиданиях 5,1%. За месяц PPI вырос на 1,0%, а Core PPI на 0,5%.

• Однако негативную реакцию рынка поспешил погасить председатель ФРС. В подготовленном тексте выступления перед Конгрессом Джером Пауэлл вновь говорит о том, что инфляция будет замедляться. Рынок труда, по его мнению, ещё далёк от желаемой цели, а условия для начала сокращения покупки облигаций ещё нескоро сформируются. Инфляция замедлится после высоких темпов в ближайшие месяцы. Впрочем, есть и другие мнения. Глава Blackrock Ларри Финк заявил, что сомневается в «транзитном» характере инфляции, а бывший глава Казначейств Стивен Мнучин заявил, что считает необходимым сворачивание стимулирующих программ. Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,35% по сравнению с 1,42% днём ранее.

• 6 секторов S&P 500 снизились и 5 выросли. Лидерами падения стали акций компаний нефтегазового сектора (-2,94%). Лидерами дня стали бумаги сектора товаров широкого потребления (+0,92%). Прочие секторы показали менее выраженную динамику.

• Корпоративные отчеты Delta (-1,57%), Bank of America (-2,51%), Citi Group (-0,29%) и Wells Fargo вышли достаточно позитивными, но это не отразилось в росте акций за исключением Wells Fargo (+3,98%).

• США не намерены восстанавливать экономические контакты на высшем уровне с Китаем, разрушенные во время торговой войны, развязанной Дональдом Трампом. В этом уже нет ничего неожиданного для рынков.

• Акции Apple установили новый рекорд - $149,15 на фоне планов компании увеличить производство iPhone 12 на 20%, чтобы удовлетворить спрос. Новых исторических максимумов достигли Alphabet и Microsoft. Совокупная капитализация 5 крупнейших технологических компаний в США и Tesla почти достигла $10 трлн.

По итогам торгов

• DOW Jones - 34933,23 п. (+0,13%),

• NASDAQ - 14644,95 п. (-0,22%),

• S&P 500 - 4374,30 п. (+0,12%).

Китайская экономика остаётся сильной, а японский рынок пугается крепкой иены

Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе. Основой для этого является, как резистентность американского рынка к негативу, так и локальная статистика.

• Китай опубликовал очередной пакет статистики. Рост ВВП за I квартал составил 1,3% при ожиданиях 1,2%, а в годовом выражении экономика КНР выросла на 7,9%. Промышленное производство выросло на 8,3% в июне при ожиданиях 8,3%, а розничные продажи увеличились на 12,1% при ожиданиях 11,0%. Фондовые индексы повышались, игнорируя негатив из США. Основной вклад в рост внесли бумаги финансовых организаций, а также секторов широкого потребления и недвижимости. В минусе находился отраслевой индекс здравоохранения.

• Оптимизма в японских акциях было заметно меньше. Рост числа заболеваний COVID-19 перед стартом олимпийских игр явно не способствует позитивным ожиданиям. Накануне в Токио было зарегистрировано 1149 случаев коронавируса, что является максимальным значением с января. Под давлением были бумаги производителей автомобилей на фоне принятия новых правил в Европе, согласно которым продажи автомобилей с ДВС, или гибридными двигателями, будут запрещены с 2035 года. Впрочем, пока решение Еврокомиссии не получило общего одобрения. Франция и Германия пока настаивают на том, чтобы на рынке были доступны гибридные версии. В остальном, слабость японских акций также можно отнести на счёт укрепления иены, которая накануне отыгрывала у доллара почти 0,6%. Иена также продолжила укрепляться на торгах в четверг.

• Австралия удивила снижением безработицы до 4,9% с 5,1% в мае. Ожидалось снижение до 5,0%. Впрочем, позитивная динамика на сырьевом рынке обеспечила австралийцев высоким спросом на рабочую силу.

• На Forex DXY незначительно снижался и торговался ниже 92,40 пунктов. Иена укреплялась в пределах 0,1% и торговалась по 109,87 за доллар. Валюты риска слабели. AUD и NZD теряли до 0,2% и 0,3% соответственно.

По состоянию на 8:40 мск:

• NIKKEI 225 - 28258,21 п. (-1,22%),

• Hang Seng - 28086,09 п. (+1,07%),

• Shanghai Composite - 3554,24 п. (+0,73%).

Жара заставляет забыть о вредности угля

Промышленные металлы преимущественно торговались в плюсе, а вот нефть оставалась под давлением.

• Пока в мире обсуждают сроки вывода с рынка автомобилей с ДВС, в Китае Комиссия по реформам и развитию объявляет об очередной продаже угля из стратегических резервов в объёме 10 млн тонн, дабы поддержать стабильность рынка. Вероятно, что жаркая погода в КНР заставляет забыть о вредных выбросах угольных электростанций, так как использование кондиционеров становится жизненной необходимостью. Цены на уголь превысили $150 за тонну.

• Высокие цены на нефть и газ способствуют тому, что в Китае также растёт производство данных ресурсов. В июне добыча нефти увеличилась на 2,8% до 16,67 млн тонн. Добыча природного газа увеличилась на 13,1% до 17,2 млрд кубометров. Нефтепереработка составила 14,8 млн бар. В сутки, что является новым рекордом.

• Однако китайские успехи пока слабо отражаются на нефти, которая отреагировала на рост добычи в США. Добыча в США увеличилась за прошлую неделю на 100 тыс. бар. До 11,4 млн бар. В сутки. За последний месяц она выросла на 0,4 млн бар. В сутки. Запасы нефти сокращаются 8 недель подряд, но рынок обеспокоился по поводу нефтепродуктов. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 9 июля коммерческие запасы нефти сократились на 7,9 млн бар. До 437,6 млн бар., что на 8% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы бензина выросли на 1,0% и теперь на 1% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов увеличились на 3,7 млн бар. И теперь на 4% ниже среднего за пять лет. В сфере поставок на рынок за четыре недели показатели оказались следующими: общие поставки нефти и нефтепродуктов 20,6 млн бар. В сутки, или +14,1% за год; 9,5 млн бар. Бензина в сутки, или +9,7% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +8,4% за год. Поставки авиационного топлива выросли на 65,9% по сравнению с прошлогодними показателями.

По состоянию на 9:00 мск:

• Brent - $74,13 (-0,84%),

• WTI - $71,92 (-0,99%),

• Золото - $1830,3 (+0,29%),

• Медь - $9522,9 (+1,22%),

• Никель - $18705 (+0,67%).