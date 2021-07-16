«Фридом Финанс»: Сезон отчетности стартовал

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 14 июля на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. S&P 500 подрос на 0,12%, до 4374 пунктов, Dow Jones прибавил 0,13%, а Nasdaq опустился на 0,22%. Сектора, входящие в индекс широкого рынка, не показали ярко выраженной динамики. Исключением стала энергетика: секторальный индекс упал на 2,94% из-за коррекции в ценах на нефть, вызванной новостями от ОПЕК+. Лидерами роста стали защитные активы, а также — в основном за счет динамики акций FANMAG — ИТ-компании.

· Wells Fargo (WFC: +4,1%) отчитался за второй квартал выше ожиданий по выручке и EPS. И, хотя чистый процентный доход банка недотянул до прогнозов, аналитики отмечают перспективы дальнейшего роста показателей.

· Apple (AAPL: +2,4%) планирует в этом году выпустить 90 млн iPhone, так как отметила усиление спроса на эту продукцию на фоне прогресса вакцинации.

· Lennox International (LII: -7,7%), поставщик оборудования для внешних систем климат-контроля, улучшил прогноз на 2021 год и сообщил о предстоящей через год смене CEO после 15 лет его пребывания на этом посту.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику после относительно спокойной торговой сессии накануне. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе ожидаемо не преподнесло инвестсообществу сюрпризов: глава ФРС вновь отметил сильные экономические показатели и рост цен. Всплеск инфляции регулятор по-прежнему оценивает как временный. Политика Федрезерва остается максимально прозрачной, к изменениям ее курса он готовит рынки заранее во избежание резких скачков. В фокусе внимания сегодня будет продолжение выступления Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Вероятнее всего, председатель ФРС сохранит сдержанную риторику.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в июне оказался значительно выше ожиданий. Значительно превысил прогноз и индекс цен производителей (PPI): базовый показатель увеличился на 1% при консенсусе 0,5%, общий рост цен составил 1% при ожидавшихся 0,6%. На этом фоне участники рынка пытаются определить продолжительность всплеска инфляции, опасаясь развития тенденции к быстрому росту цен в долгосрочной перспективе.

Накануне стартовал сезон отчетности, который открыли представители финансового сектора. Результаты компаний оказались достаточно сильными, однако котировки их акций отреагировали на релизы негативно ввиду сохранения «голубиной» риторики ФРС.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,75%, китайский CSI 300 прибавил 1,35%, японский Nikkei 225 снизился на 1,15%. EuroStoxx 50 корректируется на 0,59%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,31%. Цена на фьючерс Brent падает до $74,4 за баррель. Золото растет до $1833 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4340–4390 пунктов.

Сегодня выйдут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (прогноз: 360 тыс. против 373 тыс. неделей ранее). Будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июль (прогноз: 28,0 пункта против 30,7 месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance растет до 59 из 100 на фоне «голубиной» риторики ФРС.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около исторического максимума. На дневном и недельном графике индикатора RSI формируется «медвежья» дивергенция, поэтому риск коррекции от области сопротивления 4400–4420 пунктов увеличивается. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4290 пунктов.