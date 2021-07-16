ИАЦ «Альпари»: «Медведи» загонят рынок в угол

Парад продавцов на российском фондовом рынке продолжается – мировые рынки капитала тоже настроены не очень, поэтому в сохранении «медвежьих» трендов нет ничего удивительного. Индекс МосБиржи упал к 3802 пунктам, пробив нижнюю границу краткосрочного коридора 3800-3850 пунктов, и теперь может стремиться к 3775 пунктам. Индекс РТС отступил к 1613 пунктам и способен отойти к 1600 пунктам далее.

В перечне дневных аутсайдеров компании нефтегазового сектора и ретейла. Акции Лукойла выглядят хуже рынка и уже ушли к шестинедельному минимуму, области 6406 руб. Новая цель снижения может располагаться у 6328 руб.

В бумагах «Роснефти» тоже идет снижение. Акции провалились к двухнедельному минимуму, причем буквально за пару дней, и при пробое поддержки на 558,00 бумагу утянет к 550 руб.

Лучше рынка торгуются металлурги. Акции НЛМК, «Северстали» и ММК в четверг оказались в авангарде спроса. В бумагах НЛМК развивается коррекция к предыдущему нисходящему тренду, и если акции сумеют закрепиться выше 242 руб., откроется дорога восстановления к 246 руб. В акциях ММК также развивается восстановление и теперь есть стремление к 64,00 руб.

Неплохо сегодня выглядят акции «Полиметалла» на фоне роста цены на золото. Но здесь все очень осторожно: около $1830 за тройскую унцию локальный оптимизм может быть исчерпан, как и потенциал спроса на бумаги золотопромышленной компании.

Доллар слегка раскачивается из стороны в сторону, но в валютной секции Московской биржи сейчас ничего не происходит. Бакс торгуется по 74,21 руб. и может колебаться в рамках 74-75 руб., евро держится за отметку 87,67 руб. и способен остаться в пределах 87-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»