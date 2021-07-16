«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Северстали

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Котировки продолжали корректироваться. Индекс Московской биржи опустился ниже 3800 пунктов. Продемонстрировали отскок бумаги Лензолота (+8,00%). Хуже рынка на фоне закрытия реестра на дивиденд выглядели акции ФСК ЕЭС (-8,21%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

Северсталь (CHMF 1 674,4, +1,33%) отчитается за второй квартал. Ожидается серьезное улучшение финансовых результатов ввиду роста цены на сталь. Выручка может достичь $3,1 млрд при EBITDA на уровне $1,65 млрд, прибыли в объеме $1,15 млрд и свободном денежном потоке (FCF) в размере $800 млн. С учетом того, что долговая нагрузка составляет менее 1х EBITDA, компания может распределить в качестве дивидендов даже 100% FCF, или около 70 руб. на акцию, что соответствует доходности в 4%.

Торговая идея: Банк ВТБ, ао (-0,18%), покупка, цель: 0,051 руб. Ожидаем, что бумаги начнут закрывать дивидендный гэп. Повышение ключевой ставки не угрожает достижению прежних таргетов по годовой прибыли. Не исключаем продолжения коррекции. Внешний фон негативный из-за увеличения заболеваемости COVID-19 в США. Рынки продолжат отыгрывать отчетность американских компаний и макростатистику. Прогноз по индексу Московской биржи: диапазон 3770–3810 пунктов. Ориентир по паре USD/RUB: 74-